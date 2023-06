„Die Leute sind sehr faul geworden“: Regisseur von „Guardians of the Galaxy“ erklärt, warum es so viele schlechte Superhelden-Filme gibt

Der bekannte Marvel- und DC-Regisseur James Gunn erklärte in einem Podcast, was das größte Problem an heutigen Superhelden-Produktionen sei.

James Gunn ist ein bekannter Film-Autor und Regisseur. Unter seiner Leitung erschienen etwa die Guardians of the Galaxy-Filme von Marvel und der DC-Blockbuster The Suicide Squad.

Inzwischen ist James Gunn gemeinsam mit Peter Safran zu den Chefs der DC-Studios befördert worden.

In einem Podcast sprach Gunn über Superhelden-Filme und erklärte, welches Problem viele von ihnen heutzutage hätten.

Hier sehr ihr einen Trailer zum neuesten Guardians of the Galaxie unter der Regie von James Gunn:

Das Problem ist nicht, dass es zu viele Superhelden gibt

Am 13. Juni 2023 war der bekannte Filmemacher zu Gast bei dem Podcast “Inside of You” mit Michael Rosenbaum.

Dabei wird James Gunn gefragt, ob er der Meinung sei, dass es aktuell zu viele Superhelden-Filme und Serien gäbe.

Das bestätigt der Regisseur, fügte dem aber direkt hinzu, dass das größte Problem jedoch ein ganz anderes wäre:

Die Leute sind sehr faul geworden, was ihre Superhelden-Geschichten angeht und sie sind an dem Punkt angelangt, an dem sie sagen: ‘Oh, es ist ein Superheld, lasst uns einen Film darüber machen.’ Und dann: ‘Oh, lasst uns ein Sequel machen, weil der erste (Film) ziemlich gut funktioniert hat.’ Und sie denken nicht darüber nach, warum diese Geschichte etwas Besonderes ist, was diese Geschichte von anderen unterscheidet. Was ist die Geschichte im tiefsten Inneren? Warum ist der Charakter wichtig? Was macht diese Geschichte anders, sodass sie ein Bedürfnis der Kino- und Fernsehzuschauer erfüllen kann? James Gunn via YouTube

James Gunn bemängelt damit vor allem die Originalität der heutigen Superheldenfilme. So würden man sich zu wenig Gedanken machen, was das Alleinstellungsmerkmal der Heldengeschichte sei und was die Hauptfigur so besonders mache.

Hier seht ihr den YouTube-Clip. Springt zu Timestamp 0:35, um die Aussage von James Gunn zu aktuellen Superhelden-Filmen zu hören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der Regisseur erklärt weiter, dass ihm bei vielen Filmen mit schlechter Geschichte der Grund des Ganzen fehlte. Außerdem seien ihm dann häufig die Figuren vollkommen egal. Viele Superheldenproduktionen seien inzwischen zu generisch und von der Art sehr ähnlich.

James Gunn würde gerne verschiedene Einflüsse von Genres innerhalb eines Filmes sehen, statt immer wieder ein und dieselbe Art vorgesetzt zu bekommen.

Er folgert aus diesem Problem, dass die Leute nicht der Superhelden überdrüssig sind, sondern den Wiederholungen innerhalb des Genres.

An welchem Film arbeitet James Gunn als Nächstes? James Gunn wird die Regie zum neuen Superman-Film mit dem Titel „Superman: Legacy“ übernehmen. Wie unsere Kollegen von Filmstarts berichten, wird jedoch nicht länger Schauspieler Henry Cavill in der ikonischen Rolle zu sehen sein.

Stattdessen wird David Corenswet den Superheldenumhang umwerfen und ab dem 10. Juli 2025 auf den großen Leinwänden zu sehen sein.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankoswki konnte mit „The Flash“ schon etwas über Henry Cavill hinwegkommen:

Seit ich das neue Supergirl von The Flash im Kino gesehen habe, vermisse ich Henry Cavill als Superman nicht mehr