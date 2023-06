Seit ich das neue Supergirl von The Flash im Kino gesehen habe, vermisse ich Henry Cavill als Superman nicht mehr

Am 15. Juni kommt der neue Superhelden-Film The Flash in die Kinos. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski konnte den neuen DC-Superheldenfilm bereits in einem Special Screening sehen. Ein großes Highlight für Leya ist das neue Supergirl, gespielt von Sasha Calle.

Vor knapp einer Woche war ich bei einem Special Screening von The Flash in München, das von unseren Schwesterseiten Moviepilot und Filmstarts organisiert wurde. Hier durfte ich den Film schon vor seinem Kino-Start sehen.

Gleich vorweg: The Flash hat mir sehr gut gefallen.

An The Batman von Matt Reeves mit Robert Pattinson oder The Suicide Squad von James Gunn kommt der Film für mich nicht heran. Dafür hat er zu viele Längen und an manchen Stellen tut das CGI schon weh – aber The Flash bringt mich zum Lachen, wobei die Ernsthaftigkeit nie für einen flachen Gag in den Hintergrund rückt.

Noch eine Woche später denke ich über die Tragik der Geschichte nach und was der Protagonist Barry Allen durchgemacht hat. Vielleicht habe ich auch eine Träne vergossen.

Eine ausführliche Kritik findet ihr auf Filmstarts: The Flash – Der beste DC-Film seit “The Dark Knight”

Supergirl löst sofort kindliche Begeisterung in mir aus

Aber der eigentliche Star von The Flash ist für mich das neue Supergirl. Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr als Kind zum ersten Mal die Power Rangers, He-Man oder Catwoman im Fernsehen gesehen habt und einfach nur “Wow” gedacht habt?

Genauso ging es mir, als ich Kara Zor-El auf der Leinwand sah. Sie hat jede einzelne Szene durch ihre bloße Präsenz sofort für sich eingenommen.

Im ersten Moment war ich traurig, als ich hörte, dass Henry Cavill DC verlässt. Obwohl ich mich natürlich für ihn persönlich freue, dass er seinen Traum von einer Warhammer-Verfilmung verwirklichen kann. Cavill war für mich lange die perfekte Verkörperung von Superman.

Bei Supergirl von Sasha Calle habe ich Henry Cavill keine Minute vermisst. Die 27-Jährige bringt die stoische Erhabenheit, die einen tiefen Schmerz verbirgt, auf den Punkt. Wenn sie ihre rohen Emotionen zeigt, bekomme ich sofort Gänsehaut.

Sasha Calle ist bisher als Lola Rosales in der CBS-Soap The Young and the Restless bekannt. Auf ihrem Instagram zeigt die Schauspielerin einen Stolz, Supergirl zu verkörpern. The Flash ist ihre erste Rolle in einem Spielfilm.

Ich wünsche mir sehr, dass wir dieses Supergirl noch öfter zu Gesicht bekommen!

Am 15. Juni erscheint The Flash in den Kinos und dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Ich kann euch nur empfehlen, euch den Film im Kino anzusehen. Denn auch wenn die CGI manchmal auf ganzer Linie versagt, hat The Flash auch verdammt gute Actionsequenzen, die einfach auf die Leinwand gehören.