Alle Marvel-Filme, die 2023 im Kino laufen

Hier findet ihr eine Übersicht über alle Marvel-Filme, die 2023 im Kino zu sehen sind. Dabei listen wir euch die Filme auf, die noch dieses Jahr kommen, sowie die Blockbuster, die 2023 bereits erschienen sind.

Insgesamt 5 Kino-Filme von Marvel sind für das Jahr 2023 vorgesehen:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Marvels

Kraven the Hunter

Mit Ant-Man 3, Guardians of the Galaxy 3 und Across the Spiderverse sind 3 der 5 Filme bereits erschienen. Auf The Marvels und Kraven the Hunter können sich Superhelden-Fans dieses Jahr noch freuen.

Hier könnt ihr nachlesen, wann die Marvel-Verfilmungen dieses Jahr ihren Kinostart in Deutschland haben und findet einen Trailer zu jedem Film, wenn bereits einer veröffentlicht wurde.

Diese Marvel-Filme erscheinen noch 2023:

1. The Marvels

Wann startet The Marvels im Kino? Ab dem 08. November 2023 könnt ihr den Film in deutschen Kinos sehen.

The Marvels unter der Regie von Nia DaCosta dreht sich um das Superheldinnen-Trio Captain Marvel, Ms. Marvel und Monika Rambeau, die aus einem mysteriösen Grund miteinander die Plätze tauschen, wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzen.

Einen Trailer zu The Marvels seht ihr hier:

2. Kraven the Hunter

Wann startet Kraven the Hunter im Kino? Der Film wird ab dem 5. Oktober 2023 in den Kinos zu sehen sein.

Kraven the Hunter wird von Aaron Taylor-Johnson gespielt, den Marvel-Fans bereits als Pietro Maximoff aka Quicksilver kennen. Der Marvel-Schurke ist ein Großwildjäger und Gegenspieler aus dem Spider-Man-Universum.

Den Trailer für Kraven the Hunter seht ihr hier: Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein offizieller Trailer zu Kraven the Hunter erschienen (Stand: 07. Juni 2023). Wir fügen euch hier den Trailer ein, sobald er erschienen ist.

Diese Marvel-Filme sind bereits 2023 erschienen:

3. Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Wann startete Ant-Man and the Wasp: Quantumania im Kino? Der dritte Ant-Man-Film hatte seinen Kinostart am 15. Februar 2023.

Scott Lang, gespielt von Paul Rudd, erkundet das Quantenreich, eine bizarre Welt, in der er auf den Schurken Kang, den Eroberer, trifft.

Einen Trailer zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania seht ihr hier:

4. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Wann startete Guardians of the Galaxy Vol. 3 im Kino? Der Film hatte seinen Kinostar am 03. Mai 2023.

Unter der Regie von James Gunn richtet sich die bunte Weltraum-Truppe auf dem Planeten Knowhere ein neues Leben ein. Jedoch wird der Waschbär Rocket von seiner Vergangenheit eingeholt und Bösewicht Adam Warlock macht den Guardians das Leben schwer.

Auf Twitter gab es Diskussionen um das Geschlecht eines Hundes in Guardians of the Galaxy 3, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen könnt.

Einen Trailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 seht ihr hier:

5. Spider-Man: Across the Spider-Verse

Wann starte Spider-Man: Across the Spider-Verse im Kino? Am 01. Juni 2023 schwang sich der beliebte Superheld zum 2. Mal in die deutschen Kinos.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ist die Fortsetzung von „Spider-Man: A New Universe“, der 2018 herauskam.

Die Geschichte dreht sich wieder um den Teenager Miles Morales, der gemeinsam mit Gwen Stacy und ihrem Spinnen-Team durch das Multiversum reist und dabei lernt, was es bedeutet, ein Held zu sein.

Spider-Man stellte sich als absoluter Kino-Hit heraus und überholte sogar den DC-Blockbuster „The Dark Knight“ als besten Superheldenfilm aller Zeiten.

Einen Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse seht ihr hier:

