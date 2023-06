„The Dark Knight“ wurde als bester Superheldenfilm der Geschichte entthront – Kinogänger auf der ganzen Welt feiern neuen König

Aktuell begeistert der neue Kinofilm „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ die Zuschauer. Schon jetzt sicherte er sich den Titel als bester Superheldenfilm aller Zeiten und überholte damit einen beliebten DC-Film.

Seit dem 01. Juni 2023 können Kino-Fans mit „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ die Fortsetzung zu „Spider-Man: A New Universe“ auf der großen Leinwand sehen. Der Film wird aktuell riesig gefeiert und erhält Top-Bewertungen von Zuschauern sowie Kritikern.

Inzwischen konnte Spider-Man: Across the Spider-Verse sogar die ehemalige Nummer 1 der Superheldenfilme überholen und einen Rekord brechen.

Hier sehr ihr einen Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse:

Topbewertungen auf IMDb und Letterboxd

Über die Online-Datenbank IMDb lassen sich die Top-Filme aller Zeiten anzeigen. Dabei erstellt die Seite ein Ranking anhand der User-Bewertungen, um die besten Filme herauszufiltern.

Die ersten beiden Plätze im Gesamtranking belegen „Die Verurteilten“ (1994) und „Der Pate“ (1972) mit Scores von 9,3 und 9,2.

Auf Platz 3 konnte sich direkt der neue Spider-Man: Across the Spider-Verse, mit einem User Ranking, von 9,1 von 10 etablieren.

Screenshot via IMDb

Damit gilt nun der neue Animations-Movie als bester Superheldenfilm aller Zeiten und überholtt den DC-Blockbuster „The Dark Knight“, der nun auf Platz 4 hinter Spider-Man liegt (Stand: 06. Juni 2023).

Man muss aber auch anmerkten, dass die Anzahl der Gesamtstimmen zu dem neuen Spiderman und dem DC-Film aus 2008 noch sehr unterschiedlich ausfallen: So hat der Marvel-Film momentan erst 60.611 Stimmen, während Batman ganze 2.720.494 Wertungen hat. Das Ranking könnte sich also mit einer wachsenden Bewertungsanzahl noch verändern.

Doch nicht nur auf IMDb knackte der Film einen Rekord. Auch bei Letterboxd wurde Spider-Man: Across the Spider-Verse kurzerhand zum User-Favoriten und schaffte es sogar, der bestbewertete Film der gesamten Seite zu werden (Stand: 06: Juni 2023).

Was macht den Film so gut? MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hat Spider-Man: Across the Spider-Verse bereits gesehen. Das ist ihr Fazit zu dem neuen Helden-Blockbuster:





Die Visuals sind bombastisch, zeigen wie expressionistisch Animation sein kann. Hier wird noch mehr mit unterschiedlichen Stilen gespielt als schon im ersten Film.

Melancholische und zarte Wasserfarbe fließt in einem Moment, während im nächsten das pure und dadaistische Chaos mit harten, zerbrochenen Linien gezeigt wird. Das geht weit über Mimik und Gestik hinaus, um Emotionen darzustellen.



Es sollen etwa 1.000 Leute am Film gearbeitet haben und er ist mit 140 Minuten der bisher längste Animationsfilm – diesen Produktionsaufwand merkt man einfach.

Unter all den fantastischen Visuals leidet ein klein bisschen die Story. Die scheint nicht so stark durch wie noch im ersten Teil, da die Protagonisten oft von einer schnellen Action-Szene in die nächste stolpern.



Dabei werden uns noch so viele neue liebenswerte Charaktere gegeben, für die ich mir etwas mehr Zeit gewünscht hätte und dafür auch mal eine Action-Szene weniger.

Das ist aber jammern auf sehr hohem Niveau. Absolute Empfehlung, ihn im Kino zu sehen!



—

MVP: The Spot – er ist plötzlich einer meiner liebsten Villains und ich liebe, was sie mit ihm im Film gemacht haben und wie sie ihn entwickeln.“



via „Ich wusste, dass ich Across the Spider-Verse im Dolby Cinema auf der besten Leinwand in München sehen muss. Und das hat sich sowas von gelohnt!Die Visuals sind bombastisch, zeigen wie expressionistisch Animation sein kann. Hier wird noch mehr mit unterschiedlichen Stilen gespielt als schon im ersten Film.Melancholische und zarte Wasserfarbe fließt in einem Moment, während im nächsten das pure und dadaistische Chaos mit harten, zerbrochenen Linien gezeigt wird. Das geht weit über Mimik und Gestik hinaus, um Emotionen darzustellen.Es sollen etwa 1.000 Leute am Film gearbeitet haben und er ist mit 140 Minuten der bisher längste Animationsfilm – diesen Produktionsaufwand merkt man einfach.Unter all den fantastischen Visuals leidet ein klein bisschen die Story. Die scheint nicht so stark durch wie noch im ersten Teil, da die Protagonisten oft von einer schnellen Action-Szene in die nächste stolpern.Dabei werden uns noch so viele neue liebenswerte Charaktere gegeben, für die ich mir etwas mehr Zeit gewünscht hätte und dafür auch mal eine Action-Szene weniger.Das ist aber jammern auf sehr hohem Niveau. Absolute Empfehlung, ihn im Kino zu sehen!MVP: The Spot – er ist plötzlich einer meiner liebsten Villains und ich liebe, was sie mit ihm im Film gemacht haben und wie sie ihn entwickeln.“via letterboxd.com

Worum geht es in Spider-Man: Across the Spider-Verse? Die Geschichte dreht sich wieder um Miles Morales, der gemeinsam mit Gwen Stacy und ihrem Spinnen-Team durch das Multiversum reist und dabei lernt, was es bedeutet, ein Held zu sein.

Wenn ihr lieber im Heim-Kino bleibt, anstatt das Sofa zu verlassen, könnte euch diese gelobte Mini-Serie interessieren: Netflix: Kritiker feiern Miniserie zum Release – Aber erst 2 Jahre später wird sie zum Hit … durch TikTok