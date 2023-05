Netflix: Kritikern feiern Miniserie zum Release – Aber erst 2 Jahre später wird sie zum Hit … durch TikTok

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Wie macht sich der Trend bemerkbar? In der vergangenen Woche stieg Maid im weltweiten Vergleich auf Platz 8 (via flixpatrol.com ) der meistgesehenen Serien auf Netflix. Auf Twitter zeigt Kasey Moore, wie sich die Zuschauerzahlen über die letzten Jahre entwickelt haben:

Die Miniserie berührt die Menschen vor allem deshalb, weil sie auf wahren Begebenheiten beruht. Die Geschichte zu Maid stammt nämlich von Autorin Stephanie Land, die in ihrem Buch „Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive” ihren Kampf gegen die Armut beschreibt.

Bei ihrem Unterfangen legen ihr nicht nur die Behörden viele Steine in den Weg. Die Serie zeigt, wie schwer es Opfer von Gewalt und Missbrauch haben, an Hilfe zu kommen. Die Geschichte ist mit zehn Episoden mit je 45-60 Minuten Laufzeit abgeschlossen.

Vielen Zuschauern gefällt die berührende Geschichte der Miniserie. In Maid geht es um eine junge Mutter, die mit ihrer kleinen Tochter aus einer von Gewalt geprägten Beziehung flieht. Um sich ein Leben für sie und ihre Tochter zu ermöglichen, nimmt sie einen Job als Putzhilfe an.

Was ist der Grund? TikTok wird mit Videos zu Maid geflutet. Dafür zeichnet sich ein Account namens conneecyrk4 verantwortlich. Die Clips erreichen hohe Klickzahlen, die teilweise sogar in die Millionen gehen. Das Video mit den meisten Klicks wurde mittlerweile über 42 Millionen mal angeklickt . Bei den Clips handelt es sich meistens um Ausschnitte aus der Serie.

