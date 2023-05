TikTok suchten und dabei Geld verdienen? Unternehmen bietet 1.000 Dollar für 10 Stunden

Ein US-amerikanisches Unternehmen sucht drei „professionelle TikTok-Beobachter“ und bietet dafür einen ordentlichen Gegenwert. Auf MeinMMO gibts alle Infos zur Aktion.

Nur mal kurz auf die Couch und TikTok anschmeißen für ein paar Minuten … plötzlich ist es 23 Uhr, der Magen knurrt und die Wäsche liegt auch noch im Korb, ohne Chance, heute noch auf die Leine zu kommen.

Die Clip-Plattform geizt nicht mit Reizüberflutung und lässt Stunden manchmal dahinschmelzen. Man lacht, fiebert mit, ist auch mal angeekelt – aber oft eben gut unterhalten.

Wenn ihr euch selbst als „TikTok Profis“ bezeichnen würdet, wie man das auch immer definiert, dann schaut auch mal das folgende Angebot der Firma Ubiquitous an. Dort könnt ihr einen Job „gewinnen“, der 1.000 Dollar für 10 Stunden TikTok schauen liefert.

Was ist das für ein Job? Das Unternehmen sucht insgesamt 3 „Trend Checker“ für TikTok. Man soll ein Gefühl für Plattform mitbringen, Trends ein wenig vorausahnen und konvergierende Ähnlichkeiten entdecken.

Nach dem Motto: „Dir hat dieser Clip gefallen? Dann gefällt dir bestimmt auch folgender Clip“.

Die gesammelten Erfahrungen sollt ihr dann auf einer Social-Media-Plattform eurer Wahl posten. Zudem sollt ihr Trends analysieren und auf einem vorgefertigten Dokument notieren.

Insgesamt sollte ihr 10 Stunden TikTok schauen, Trends notieren und bekommt dafür insgesamt 1.000 US-Dollar.

Was bringt das?

Die Daten können Unternehmen dabei helfen, neue Zielgruppen zu erschließen. Der Algorithmus hinter TikTok analysiert das Nutzerverhalten und sucht passende Clips heraus. Manchmal finden dort Clips zusammen, bei denen man nie denken würde, dass es ähnliche Zielgruppen sind.

Euch ist sicher schon einmal aufgefallen, wie TikTok versucht, Clips mit neuen Themen in euren Feed zu spülen. Obwohl ihr zum Beispiel eigentlich nur „Fail Clips“ schaut, kommen plötzlich auch Hunde-Videos oder Clips zu Call of Duty: Warzone.

TikTok vergleicht dabei das Verhalten von Nutzern, die viele Fail Clips schauen und was sie sich sonst so ansehen. Also schlussfolgert die Technik: Wenn das dem einen Fail-Zuschauer gefällt, dürfte dir das auch gefallen. Solche Daten können sehr wertvoll sein für Marketingzwecke.

Wie kommt man da ran? Gutes Englisch ist wichtig, denn eure Erkenntnisse müsst ihr auf Englisch dokumentieren. Alle Infos bekommt ihr auf der englischen Website zum „TikTok Watching Job“ (via ubiquitousinfluence.com).

Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und eine Begründung schreiben, wieso ihr für den Job der oder die Richtige seid. Postet ihr eure Story auf Twitter, werdet ihr bevorzugt. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2023.

Obwohl es keine Teilnahmegebühr gibt, fallen kleine Kosten an. Ihr müsst einen vorfrankierten Brief nach Chattanooga schicken, in die USA. Darüber werden die Gewinner / Verlierer bestätigt.

