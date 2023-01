Twitch: MontanaBlack nimmt den schwierigsten Trend von TikTok mit, verdient richtig Geld damit – Sagt, er weiß von nichts

Bei TikTok gibt es ein Feature, das in der Community umstritten ist: „die Live Battles.“ Dabei interagieren Streamer miteinander und sammeln gleichzeitig eine Menge Geld der Zuschauer ein. Der Twitch-Streamer MontanaBlack ist überrascht, wie viel dabei für ihn herausspringt. Sagt aber, er kenne sich damit gar nicht aus.

Was ist das mit TikTok und Streamen?

Die meisten nutzen TikTok ähnlich wie YouTube: Sie schauen sich dort kurze Clips an, also „Videos on Demand“, die auf Abruf gesehen werden, kommentieren sie, geben Likes oder teilen sie. Manche geben sich da im Bett, vorm Einschlafen, ihre Dosis an Clips.

TikTok verfügt aber auch über eine „Streaming-Funktion“ wie Twitch: Man kann also „live gehen“ und streamen.

Viele Twitch-Streamer und YouTuber entdecken mittlerweile TikTok als „Zusatz-Plattform“, um vor allem junge Zuschauer zu erreichen und für ihren Haupt-Kanal zu begeistern, der auf diese Art wächst und mehr Geld bringt. TikTok hat etwa das Wachstum des kontroversen YouTubers IShowspeed enorm beschleunigt. Es gibt aber auch eigene TikTok-Streamer.

„Live-Battles“ als PvP-Event gedacht, als „Gelddruck-Maschine“ genutzt

Was ist das für ein schwieriger Trend? Wenn man auf TikTok streamt, gibt es die Möglichkeit eines „Live Battles”; in China, dem Heimatland von TikTok, heißt das Feature „Player Knockout“:

Die Idee war wohl ursprünglich mal, dass Streamer parallel im Splitscreen ein Spiel zocken und die Fans dann durch Spenden entscheiden, wer „besser“ ist und das Battle gewinnt.

Mittlerweile wird das Feature aber kritisch gesehen, denn letztlich nutzen es TikToker dazu, um extrem viel Geld zu verdienen: sie ziehen es als Beliebtheitswettbewerb auf, bei dem die Zuschauer Spenden in Form von Münzen oder Geschenken heraushauen, damit „ihr Liebling“ gewinnt.

TikTok profitiert enorm von diesem Feature – an sie geht ein erheblicher Teil der Einnahmen.

Nach Bann ist MontanaBlack zurück auf TikTok

Wie hat das jetzt MontanaBlack genutzt? Der Twitch-Streamer MontanaBlack war im Dezember von TikTok gebannt worden, nachdem er sexuell anzügliche Gesten aus Spott für ein anderes Video vollführt hatte, kehrte jetzt aber im Januar 2023 für einen Livestream zurück.

Dort war er rasch in ein Live Battle mit dem Streamer AbuGoku verwickelt, der sich auf TikTok offenbar deutlich besser auskennt als MontanaBlack.

Der in Deutschland extrem beliebte MontanaBlack bekam in diesem Live-Battle Geschenke und Geld ohne Ende von seinen Fans zugesteckt. MontanaBlack verstand das aber offenbar gar nicht, jedenfalls zeigte er keinerlei Anzeichen, dass er sich über den Geldregen freut.

An einer Stelle erklärt ihm AbuGoku, MontanaBlack habe gerade „Universum“ bekommen, das Krasseste, was man auf TikTok bekommen kann. Er habe ohnehin schon 4.000 € verdient (via tiktok).

MontanaBlack kann das aber gar nicht fassen. Denkt, sein Kollege veralbere ihn. Er kenne sich ja gar nicht mit TikTok aus. Auf die Ansage, er habe etwa 4.000 € verdient, sagt MontanaBlack:

„Ach, du laberst Scheiße, Mann.“

Nein, das sei schon sein Ernst, sagt AbuGoku,

MontanaBlack schwenkt sofort um:

“Willkommen auf TikTok, Alter. Die neue Lieblingsplattform. – Ab jetzt: Jeden Tag auf TikTok! Nein.”

MontanaBlack wirkt bei den Summen überrascht: Das letzte Mal habe er lediglich 160 US-Dollars gemacht oder so. Da habe er aber auch Live Battles und so nicht verstanden, war lediglich im Stream und habe was gegessen.

Auftritt wird kritisch gesehen: MontanaBlack normalisiere den €€€-Trend

Was ist das Problem? Auch AbuGoku erklärt MontanaBlack, dass diese LiveBattles, die er gerade nutzt, auf TikTok kritisch gesehen werden. Er selbst “feiere das auch nicht so.” Denn manche Leute würden dann diese Funktion missbrauchen, gar nicht mit dem anderen Streamer interagieren, ihn sogar stummschalten und nur mit den eigenen Zuschauern sprechen.

Auch in der Community von TikTok ist das Feature hochumstritten. Manche ärgern sich schon, dass MontanaBlack hier so reingestolpert sei. Das normalisiere dieses reine „Geldmach“-Feature auf TikTok und wer es jetzt nutze, könne ja immer sagen: „Wieso? MontanaBlack nutzt das auch.“

Das „Battle“-Feature wird von Kritikern zuweilen als „Bettel“-Feature bezeichnet, weil die Streamer in diesem Modus um Spenden betteln würden.

Kritiker wie der YouTuber Rutkay sagen zudem: Man solle MontanaBlack die Naivität nicht so ohne weiteres abnehmen. Der sei seit Ewigkeiten auf TikTok, beschäftige sich auch in seinen Twitch-Streams mit der Plattform. Der wisse genau, was da läuft.

MontanaBlack wurde in den letzten Monaten immer wieder dafür kritisiert, jeden Trend mitzunehmen, der ihm Einnahmen beschert:

