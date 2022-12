Twitch-Streamer MontanaBlack postet ein Video auf TikTok, kurz darauf ist sein Account mit 2,6 Mio Followern weg

Marcel “MontanaBlack” Eris (34) ist einer der größten Streamer im deutschsprachigen Twitch. Daneben betreibt er Accounts in den meisten gängigen sozialen Medien. Nun verschwand sein TikTok-Kanal mit über 2,6 Millionen Followern plötzlich.

Wer aktuell den TikTok-Account von MontanaBlack besucht, findet statt kurzer Clips des Streamers nur einen Hinweis, dass dieses Konto gesperrt wurde und nicht länger verfügbar ist. Alle Videos sind verschwunden.

Fans von MontanaBlack rätseln, was der Grund für die plötzliche Sperre gewesen sein könnte und versuchen, sein letztes Video für die Nachwelt zu bewahren.

War MontanaBlacks Gehüpfe zu anzüglich für TikTok?

Um welches Video geht es? Auf Twitter startete ein Nutzer die Suche nach dem letzten Video, das auf dem TikTok-Account von MontanaBlack hochgeladen wurde. Das Video ist allem Anschein nach der Auslöser für die Sperre (via Twitter).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Viel ist über das Video nicht bekannt, da es wie alle anderen vom Account des Streamers entfernt wurde. Es soll aber “legendär” gewesen sein (via Twitter).

Allerdings gibt es einige Hinweise darauf, was in dem Video zu sehen gewesen sein soll. Ein Nutzer befürchtet schon, MontanaBlack könne sich rassistisch oder sexistisch geäußert haben. Schließlich fiel der Streamer bereits mehrfach wegen unangebrachter Äußerungen auf:

MontanaBlack verrät: Twitch drohte ihm mit Perma-Bann nach „coolem Sex-Talk“ – Seitdem will er weg

Der wahre Grund scheint aber viel absurder zu sein.

Was war zu sehen? Offenbar handelte es sich einfach um einen lustigen Clip, in dem MontanaBlack herumhüpfte. Das soll aber wohl nicht so ganz jugendfrei abgelaufen sein. So schreibt eine Nutzerin, sie habe direkt wegklicken müssen, als sie es gesehen habe (via Twitter).

Anhand der Beschreibung des Thread-Erstellers lässt sich erahnen, weshalb der Account von MontanaBlack gesperrt wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Eine Kostprobe von MontanaBlacks Herumgehüpfe haben wir euch hier eingebunden. So oder so ähnlich könnte das verschollene Video ausgesehen haben. Ob wir das Original noch einmal zu Gesicht bekommen werden, ist unklar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

MontanaBlack äußerte sich in einer Story auf instagram zu dem Thema. Demnach hat ihn der Bann wohl ohne Vorwarnung erwischt. Es ist noch nicht sicher, ob es sich um eine vorübergehende oder dauerhafte Sperre handelt.

Versucht man, eines der Videos von MontanaBlack auf TikTok zu öffnen, erhält man den Hinweis, es sei “momentar nicht verfügbar”. Das könnte zumindest ein Hinweis darauf sein, dass MontanaBlack bald wieder auf TikTok zu sehen sein wird.

Auf Twitch ist MontanaBlack derzeit nicht allzu aktiv. Statt regelmäßiger Streams plant er eher größere Events. So bekam er im Dezember seine erste eigene Show auf der Plattform Joyn, mit der auch schon Jens “Knossi” Knossala und Max “Trymacs” Stemmler zusammenarbeiteten. Das große Finale des Live-Events wurde jedoch von einem Unfall überschattet.

YouTuberin brach sich beide Arme bei der Show von Twitch-Streamer MontanaBlack – Übt Kritik am Event