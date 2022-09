Der deutsche Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris sagt: Er hat von Twitch im November 2020 eine letzte Verwarnung bekommen. Wenn er noch mal wegen Sex-Talk auffällt, dann kassiere er einen permanenten Bann. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum er gerade über einen Wechsel nachdenkt: Die Einnahmen-Möglichkeiten auf Twitch werden immer schlechter. Alleine die neue Änderung würde ihn mehrere hunderttausende US-Dollar im Jahr kosten.

Welchen Ärger hat MontanaBlack mit Twitch? Wie der Streamer in einem Talk mit dem YouTuber Staiy verriet, steht für ihn seit 2020 fest, dass er Twitch verlassen möchte, sobald es eine starke, andere Plattform oder ein lukratives Angebot der Konkurrenz gibt. Die Liebe für Twitch scheint erloschen.

So hatte er immer wieder Ärger mit den Regeln der Plattform, was sexuelle Anspielungen angeht.

Dabei sieht der Streamer ein, dass er für „seinen Malta-Ausflug“ Ärger bekam. Im September 2020 wurde MontanaBlack für 33 Tage von Twitch gebannt, nachdem er auf Malta im Livestream auf Twitch durch die Straßen zog und Frauen seltsame Geräusche hinterherrief.

Das ist mit „Malta-Ausflug“ gemeint:

Das Video meines Retweets wurde gelöscht: pic.twitter.com/XnoZ9A2kDh — Hänno 🏳️‍🌈 #EINS (@HandOfBlood) September 24, 2020

Zudem brüllte er quer über den Innenhof einer Frau Obszönitäten zu. Diesen 33-Tage-Bann von Twitch fand MontanaBlack aber okay:

Der Punkt, wo ich von Twitch schon abgehauen wäre, war schon vor anderthalb Jahren eigentlich. Aber die Konkurrenz ist nicht dagewesen oder die Konkurrenz hatte am deutschen Markt kein Interesse. Damals – und das ist auch mein Verschulden gewesen – hab‘ ich Mist gemacht, mit der Thematik „Malta“ beispielsweise. Das war einfach etwas, was ich bis heute – wo es mir wirklich leidtut. MontanaBlack

MontanaBlack wollte in Sex-Talk jungen Männern wertvolle Tipps geben

Was ihn aber ärgert, ist ein Bann aus dem November 2020: Damals war er für 3 Tage gebannt worden:

Danach hab ich noch – und das fühl‘ ich bis heute nicht – hab ich in einem Sex-Talk eine Handbewegung mit ‘nem Penis gemacht und hab dafür 3 Tage Bann bekommen. Andere f* im Livestream und kriegen dafür 7 Tage […] Dafür, dass ich um 0 Uhr in der Nacht einen coolen Sex-Talk gemacht habe und […] ich hab mich wirklich – und das ist ja auch was, das wichtig ist: Ich hab wirklich einen guten Talk gehabt, wo ich den jungen Leuten mit auf den Weg gegeben habe, dass es wichtig ist, erst an die Frau zu denken und dann an sich. Dann hab ich noch den Vergleich Frauen – ah, nee, das war davor.

Mit dem Vergleich meint MontanaBlack eine Erklärung aus dem Dezember 2019, dass Frauen „wie Hunde seien“, was er aber nicht abwertend verstanden wissen wollte.

Twitch sagte ihm: Noch einmal sowas und es ist der Perma-Bann

Was kam danach? MontanaBlack sagt, nach diesem Talk und dem 3-Tage-Bann habe er einen Anruf von Twitch erhalten: Er kriege den 3-Tage-Bann und weil er die letzten Jahre öfter in ähnlichen Bereichen Banns erhalten habe, sei das nun sein letzter temporärer Bann – der nächste Bann wäre ein permanenter Ausschluss von der Plattform:

Mit dieser Aussage hat mich Twitch hier sitzen lassen und ich wusste nicht, wie ich auf der Plattform noch streamen sollte. Jeder Fehltritt hätte zu meinem permanenten Bann geführt.

Er habe dann Kontakt zu seiner Twitch-Ansprechpartnerin gesucht und gesagt, das Risiko sei ihm zu hoch, er werde auf YouTube streamen. Es würde ja nun reichen, wenn irgendeinem YouTube-Video, das er schaue, mal Brüste zu sehen seien, und dann wäre er weg. Dieses Risiko wolle er eingehen.

Daraufhin hätte Twitch mit ihm an einer Lösung gearbeitet, um an einem Abbau der Strafpunkte zu arbeiten. Das sei auch okay gewesen. Das ist offenbar dieselbe „Streamer-Therapie“; die auch xQc durchlaufen musste.

Wie sehr MontanaBlack einen Perma-Bann von Twitch fürchtet, kann man hieraus lesen:

MontanaBlack erklärt, wie hart der permanente Twitch-Bann einen Kollegen trifft

Twitch redete 6 Monate mit ihm über Exklusiv-Vertrag, bot dann aber keinen an

MontanaBlack verrät: Twitch hatte vor, einen Exklusiv-Vertrag mit ihm zu erarbeiten, aber daraus sei nichts geworden. Twitch habe nach einem halben Jahr entschieden, ihm doch keinen Exklusiv-Vertrag anzubieten.

Seitdem überlege MontanaBlack, die Plattform zu wechseln, wenn ein attraktives Konkurrenz-Angebot kommt.

Das Segment beginnt etwa bei 20:50 Minuten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Twitch wird durch 2 Änderungen knausriger für Streamer

Warum ist die Diskussion jetzt wieder so groß? Twitch hat angekündigt, den größten Streamern keine 70/30 Aufteilung der Einnahmen mehr anzubieten, sondern nur noch 50 %, wenn sie die Marke von 100.000 $ überschreiten. Zudem hatte Twitch vor einiger Zeit die Kosten für Abos gesenkt und damit die Einnahmen, die Streamer pro Sub erhalten.

Laut MontanaBlack würde er alleine durch den neuen Split etwa 400.000 bis 700.000 $ im Jahr weniger verdienen. Schon die Senkung des Sub-Preises im August 2021 habe zu Minder-Einnahmen geführt und das, obwohl Twitch versichert habe, am Ende würden mehr Leute abonnieren und Streamer daher kein Geld verlieren.

Diese Behandlung will sich MontanaBlack nicht bieten lassen: Er sieht für Twitch ein böses Ende voraus, wenn die weiter so mit den Streamern umgehen.

Das steckt dahinter: Was klar rüberkommt, Twitch hat bei n MontanaBlack in den letzten 2 Jahren viel Sympathie verspielt:

zum einen mit der Drohung des Perma-Banns, den er für ungerecht hält

zum anderen, noch schlimmer, indem Twitch weniger Geld rausrückt als früher

Daher sieht MontanaBlack für sich keine langfristige Zukunft mehr auf Twitch. Nur wegen coolen Emotes werde er nicht bleiben,

Eine spannende Info ist, dass „die Konkurrenz kein Interesse am deutschen Markt“ hatte. Damit meint er offenbar, dass YouTube keine Exklusiv-Verträge an deutsche Gaming-Streamer rausrückt, während sie in den USA nur so mit Geld um sich werfen, wobei sie da „nette Streamer“ von Twitch kaufen, nicht gerade MontanaBlack.

Ein Wechsel zu Facebook, die offenbar deutsche Streamer abwerben wollen, kommt für MontanaBlack nicht infrage. Die Plattform hält er, nach wie vor, wegen der Klarnamen-Pflicht für nicht geeignet:

MontanaBlack kündigt Twitch-Vertrag – Will wissen, „wer ihn am meisten lieb hat“