Twitch streicht den größten Streamern ihre finanzielle Sonderbehandlung – „Ich bin extrem traurig und enttäuscht“

Der Streaming-Dienst Twitch wurde gerade erst für die Einschränkung von Glücksspiel-Streams mit Lob überschüttet, jetzt hagelt es Kritik. Vor allem größeren Streamer sollen in Zukunft weniger Geld erhalten. Wir von MeinMMO zeigen euch, was dahinter steckt.

Was ist da los? Die meisten Twitch-Streamer werden zu 50 % an ihren Abonnements beteiligt. Größere Streamer erhielten aber bislang eine Sonderbehandlung, hier wurden die Umsätze 70/30 aufgeteilt. Das sorgte in letzter Zeit vermehrt für Unmut, kleinere Streamer forderten diese Aufteilung für alle.

Jetzt reagiert die Streaming-Plattform, jedoch nicht so, wie sich das viele gewünscht hätten. Stattdessen sollen ab Juni 2023 alle Streamer, ungeachtet der Größe ihres Kanals, die Standardaufteilung von 50/50 bekommen, wie Twitch am 21. September bekannt gab (via Twitch).

Wirklich alle? Eine Ausnahme gibt es: Streamer, die bislang den Premium-Deal von 70/30 hatten, sollen diese Konditionen auch weiterhin behalten dürfen, allerdings nur bis zu einem jährlichen Umsatzmaximum von 100.000 $.

Für Einnahmen aus Subs, die diesen Grenzwert übersteigen, gilt für den Rest des 12-Monats-Zeitraums ebenfalls die 50/50-Aufteilung – zumindest für „Stufe 1“-Abonnements. Bei „Stufe 2“- und „Stufe 3“-Abos gehen 60 und 70 % an den Streamer.

Wie begründet Twitch das: Zunächst einmal soll die neue Aufteilung für mehr Transparenz und Fairness unter Streamern sorgen. Außerdem argumentiert Twitch mit den steigenden Kosten für die Bereitstellung ihrer Dienste.

Die entstehenden Mindereinnahmen für einige Streamer würden jedoch mit einem höheren Anteil an Werbeeinnahmen und einer gesenkten Schwelle für Auszahlungen ab 50 $ ausgeglichen werden.

In diesem Zusammenhang spricht Twitch auch die Abonnements an, die für Amazon-Nutzer in ihrer Prime-Mitgliedschaft erhalten sind. Was es mit dem Modell auf sich hat, sehr ihr im Video.

Deutsche Streamer sind besorgt von der Entwicklung

Wie fallen die Reaktionen aus? Auf Twitter gehen die Meinungen recht weit auseinander. Schließlich betreffe die Änderung ja ohnehin nur die größeren – und damit besserverdienenden – Streamer. Doch so einfach ist die Sache auch nicht.

Schließlich hätten Streamer in dieser Größenordnung auch ganz andere Ausgaben, so ein Einwand. Von dem Geld, das über Twitch reinkommt, müssten Mitarbeiter und eventuelle Räumlichkeiten bezahlt werden (via Twitter). Der Streamer Olli, Teil des Twitch-Trios DoktorFroid, führt das weiter aus.

Die Obergrenze von 100.000 $ sei nicht das, was beim Streamer landen würde. Sondern, wie viel an Twitch gezahlt wird. Davon würden dann beim Streamer pro Sub nur 1,50 $ ankommen, von denen dann nochmal Kosten für Steuern, Versicherung und Strom abgingen.

Olli findet die Änderungen „besorgniserregend“ und sagt, er sei „extrem traurig und enttäuscht“. Er fürchtet, dass langfristig die Menge und Qualität der Inhalte nachlassen könnten. Den ganzen Thread findet ihr hier:

Der Olli sagt: Diese Änderungen schaden allen außer Amazon

Und auch einige kleinere Streamer kritisieren die Änderungen. Twitch würde damit ein Signal setzen, dass sich Mühe und Wachstum nicht auszahlen.

btw bin ich meilen weit weg von einem Jahresearning von 100k auf Twitch, aber es zeigt mir halt nur, dass ich wenn ich härter arbeite, trotzdem kein Support kommen wird. Da denke ich mir, bei YouTube habe ich den 70/30 Share schon beim allersten Livestream! — Mini (@itsminimoli) September 22, 2022

Einige Nutzer hingegen sehen Doppelmoral bei den Befürwortern der neuen Regelung: Den vermeintlich„reichen“ Streamern würde man das Geld nicht gönnen, aber dass die Einnahmen beim milliardenschwere Amazon-Konzern landen, sei den Leuten egal (via Twitter).

Kommt jetzt die Massenabwanderung zu YouTube?

Wie geht es jetzt für Streamer weiter? Angesichts der Entwicklung überlegen einige Streamer, ob Twitch tatsächlich noch die richtige Plattform für sie ist. Viele Streamer scheinen mit dem Gedanken zu spielen, zur Konkurrenz von YouTube überzulaufen.

Einige sagen bereits das Ende von Twitch voraus oder fordern den „Gnadenstoß“ für Twitch:

Schießt Twitch sich selbst ins Aus?

Andere warnen vor einem allzu leichtfertigen Wechsel: Auf YouTube sei es deutlich schwieriger, von potenziellen Zuschauern entdeckt zu werden.

Was haltet ihr von der Entscheidung? Haben die „reichen“ Streamer es ohnehin zu lange zu gut gehabt und die Änderungen sind nur fair? Oder verlieren hier alle Streamer, während Amazon profitiert? Lasst uns gerne einen Kommentar mit euer Meinung da.

2022 scheint das Jahr der großen Änderungen bei Twitch zu sein: Erst im August machte man es Partnern leichter, ein größeres Publikum zu erreichen – unter Auflagen.

Twitch ändert wichtige Regel, lässt Partner jetzt auch zu Facebook und YouTube – Aber nicht immer