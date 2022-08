Twitch ändert wichtige Regel, lässt Partner jetzt auch zu Facebook und YouTube – Aber nicht immer

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Offizielle Informationen gibt es dazu aber nicht. Es bleibt also erstmal abzuwarten, wie sich die Änderung in näherer Zukunft auf die Streaming-Landschaft auswirkt. Wir halten euch bei MeinMMO auf dem Laufenden!

Doch es gibt nicht nur positive Stimmen zu dem Thema. So wird die fehlende Simulcast-Option auf YouTube kritisiert – wobei auch beachtet wird, dass YouTube der wohl größte Konkurrent zu Twitch in Sachen Streams ist.

Anders sieht das in Kurzformaten aus: „Wir wissen jedoch, dass viele Creator andere Dienste nutzen möchten, um ihre Communitys zu vergrößern“, sagt Twitch dazu: „Daher ist Simulcasting in kurzen Formaten auf mobilen Diensten wie TikTok oder Instagram Live erlaubt.“

Dadurch sollen Partner ihre Community auch plattformunabhängig weiter ausbauen können. Diese Änderung soll dabei für einen „Großteil der Twitch-Partner“ gelten. Ausgenommen seien Streamer, die einen Hinweis auf zusätzliche Vereinbarungen bekommen hätten – es gibt also zumindest einige Partner, die weiterhin exklusiv an Twitch gebunden sind.

