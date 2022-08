Twitch hat in xQc einen neuen Streamer mit Müll-Zimmer, der rechtfertigt sich: „Wenn es vergammelt, riecht es gut.“

Einer der größten Twitch-Streamer ist derzeit Félix „xQc“ Lengyel (26). Dafür ist er viel auf Sendung und kommt offenbar nicht zum Aufräumen. Fans und andere Content Creator reagieren schockiert auf das Chaos in seinem Streaming-Zimmer, doch xQc scheint es nicht so schlimm zu finden.

Wer ist xQc?

Zugemülltes Zimmer hin oder her, xQc ist wahnsinnig erfolgreich. Davon möchte offenbar auch YouTuber Ludwig ein Stückchen abhaben und kopiert den „Juicer“ einfach.

Ludwig entwickelt genial-dämlichen Plan, um der größte Streamer der Welt zu werden – Kopiert Twitch-Stream 1:1

Clips zeigen schlechte Angewohnheit von xQc

Um diese Clips geht es: Genau genommen ist es nicht nur ein Clip, sondern zwei. Am 17. August zeigte xQc zu Beginn seines Streams, wie es um seinen Schreibtisch herum aussieht: haufenweise Fastfood-Tüten und Getränkedosen. Offenbar wirft der Streamer einfach alles neben sich auf den Boden, wenn er aufgegessen hat.

Der Clip verbreitete sich auf YouTube und im LivestreamFails-Subreddit. Zuschauer waren geschockt und fassungslos. Schließlich müsste xQc nach Schätzungen mehrere Millionen auf dem Konto haben, dennoch ernährt er sich von Fast Food und lebt im Müll.

Zusätzlich tauchte auch ein älterer Clip wieder auf. Darin verlangt die damalige Freundin von xQc, er solle aufräumen. Er sagt jedoch, es sei doch gar nicht so schlimm und schwenkt seine Kamera, sodass alle an dem Chaos teilhaben können.

Auch in diesem Clip sieht man Fastfood-Packungen und Getränkedosen, allerdings steht auf dem Schreibtisch von xQc auch noch halb-aufgegessenes Essen und unter dem Bett sollen sich Reste und Verpackungen von Snacks befinden.

PewDiePie und Ken reagieren auf den Schreibtisch von xQc

Hohn und Spott für Chaos-Clips

So reagieren andere Content Creator: YouTuber Felix Kjellberg, besser bekannt als PewDiePie, postete ein Video am 21.08. in dem er gemeinsam mit Ken „CinnamonToastKen“ Morrison auf „Stream Fails“ reagiert. In die Auswahl schaffte es auch der ältere der beiden xQc-Clips.

PewDiePie störte sich vor allem an dem nicht aufgegessenen Essen, das offen herumstand. Die Getränke könne er noch akzeptieren, aber das sei einfach nur schlecht. Ken fügte hinzu, er habe schon auf Videos von Messies reagiert, die verdächtig ähnlich ausgesehen hätten. PewDiePie stimmte lachend zu. (via YouTube)

PewDiePie Reaktion könnt euch hier im englischen Original ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Streamer Charlie „Cr1TiKaL“ White, bekannt für seine Halo-Challenge, machte ein Video über die ekligsten Zimmer auf Twitch. Er nannte das Setup eine Müllhalde, gab aber zu, dass es sich um ein recht isoliertes Areal in dem großen Zimmer handelt. Der Rest sähe ziemlich ordentlich aus. Allerdings konnte er die Einstellung von xQc nicht wirklich nachvollziehen.

Er lässt es so klingen, als sei er es nicht selbst gewesen. Als sei ein Einbrecher hereingekommen und hätte seine McDonalds-Tüten auf dem Boden gelassen. Unglaublich! Hat er ein Blackout, wenn er McDonalds isst und vergisst, dass er es auf den Boden geworfen hat, sodass er immer überrascht ist, wenn es am Morgen noch da ist? Wie passiert sowas? Er wirkt genau so überrascht wie ich. Cr1TiKaL via YouTube

Für Cr1TiKaL ist es jedoch nicht einfach nur Müll, das Chaos würde eine Geschichte erzählen. Er könne anhand des Abfalls xQcs Kalorien tracken und Vermutungen zu seiner Verdauung anstellen. Außerdem fürchtete er sich vor dem Ungeziefer, das durch den Müll angelockt werden könnte. Das sei wie ein Portal zur Hölle.

Hier könnt ihr mit Cr1TiKaL in die Müllhalden von Twitch abtauchen. Das Video ist auf Englisch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das sagt xQc selbst: Der hat sich mittlerweile zu beiden Clips geäußert. Während er Cr1TiKaLs Kritik sehr gelassen aufgenommen hat, entschied er sich bei PewDiePie für eine ungewöhnliche Rechtfertigung: Es rieche einfach gut.

Leute, ohne Spaß. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ok? Das kann wahrscheinlich niemand nachvollziehen, aber Dave’s [vermutlich die Fast-Food-Kette Dave’s Hot Chicken], wenn es über ein paar Tage schlecht wird. Fünf Tage oder so, dann riecht es irgendwie gut. Die Pommes und die sauren Gurken, wenn sie schlecht werden riecht es angenehm. xQc via Twitch

Gibt es auch andere Meinungen? Auch Asmongold, der unangefochtene König des Chaos-Zimmers, schaute sich Cr1TiKaLs Video zu den ekelhaftesten Zimmern auf Twitch an. Er konnte die ganze Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen. Das sei maximal der Müll einer Woche und es sei ja auch alles an einem Ort. Zum Aufräumen bräuchte man da nur 2 bis 5 Minuten. (via YouTube)

Könnt ihr xQc’s Geruchspräferenzen nachvollziehen oder werdet ihr wie Cr1TiKaL schon nervös bei einzelnen Fruchtfliegen? Werden bei euch Erinnerungen an die „Battle Stations“ aus 4chan-Zeiten wach? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Mit seinen Glücksspiel-Streams war xQc sehr erfolgreich, erntete aber auch viel Kritik. In Deutschland gab es den Casino-Trend ebenfalls, jedoch haben sich die großen Namen wie Knossi und MontanaBlack mittlerweile davon distanziert. Warum die Situation in Deutschland anders ist, könnt ihr hier nachlesen:

Warum zeigt MontanaBlack wirklich kein Glücksspiel mehr auf Twitch? Wir fragten einen Anwalt