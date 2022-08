Twitch bannt VTuberin und sie weiß nicht, wieso: „Von einem Tag auf den anderen alles zu verlieren, das ist gruselig“

Die VTuberin Shylily erhielt einen Bann von Twitch und durfte 3 Tage lang nicht streamen. Über Gründe für die Suspendierung kann sie nur rätseln. Nun kritisiert sie die Streaming-Plattform für die mangelnde Kommunikation.

Wer ist Shylily?

Shylily ist eine deutsche VTuberin, die in den Niederlanden lebt; in ihren Online-Auftritten spricht sie aber Englisch

Sie ist seit 2015 auf Twitch und wurde im Dezember 2021 Twitch-Partner, doch erst seit ihrem Re-Debüt mit einem neuen Avatar im Januar 2022 wächst ihr Kanal so richtig

Mittlerweile hat sie über 700.000 Follower auf Twitch, von denen im Durchschnitt knapp 8.000 ihre Streams verfolgen (via TwitchTracker)

Am 15. August wurde sie für 3 Tage von Twitch suspendiert, wofür sie den Streaming-Giganten jetzt kritisiert

Auch andere Content Creator müssen sich immer wieder mit Banns herumschlagen. Im Video könnt ihr euch 5 der kontroversesten Fälle anschauen.

Twitch bannt Shylily, aber niemand sagt ihr, wieso

Um diesen Bann geht es: Am 15. August wurde der Bann über den automatisierten Twitter-Account StreamerBans bekannt gegeben. Laut Shylily traf sie der Bann unmittelbar, bevor sie für eine Kollaboration mit einem anderen VTuber live gehen wollte. Für sie ist es die erste Suspendierung dieser Art.

Was sind eigentlich VTuber? VTuber steht für Virtual YouTuber. Dabei handelt es sich um Streamer, die nur in Form eines computeranimierten 2D- oder 3D-Avatars auftreten. Für gewöhnlich nutzen sie Motion-Capture-Software, um ihre Bewegungen auf den animierten Charakter zu übertragen. Meistens kommen die Avatare im Anime-Look daher, insbesondere als besonders attraktive oder niedliche Anime-Mädchen.

Besonders erfolgreiche VTuberinnen wie Gawr Gura und Ironmouse können mehrere Millionen Follower verzeichnen.

Warum kritisiert Shylily Twitch? So ein Bann ist für alle Content Creator erstmal ärgerlich, schließlich gehen ihnen in dieser Zeit potenzielle Follower und Einnahmen verloren. In einem YouTube-Video vom 17. August erklärte Shylily, was sie besonders stört, und geht dabei auch auf die mangelnde Kommunikation ein.

Warum wurde Shylily gebannt? Die VTuberin gibt an, den Grund für den Bann nicht zu kennen. Sie habe lediglich eine Nachricht erhalten, dass es in einem ihrer Livestreams oder VODs zu einem Verstoß gegen Twitchs Terms of Service (TOS) gekommen sei.

Was hat Shylily unternommen? Shylily gab an, das Widerspruchs-System von Twitch genutzt zu haben, um die Suspendierung anzufechten. Zusätzlich habe sie sich an den Support gewandt, um die Gründe für den Bann zu erfahren. Ihr Widerspruch wurde jedoch abgelehnt und der Support teilte ihr lediglich mit, man habe das betreffende Material überprüft und der Bann sei berechtigt.

Damit weiß Shylily allerdings immer noch nicht, was sie falsch gemacht hat oder wann genau der Verstoß erfolgt sein soll. So würden sich zukünftige Verstöße nur sehr schwer vermeiden lassen, bemängelt die VTuberin.

Twitch wird häufiger für seine Vorgehensweise kritisiert, wenn es um Banns geht. Das bekannteste Beispiel dürfte der Fall des kontroversen Streamers Herschel „Guy“ Beahm IV alias DrDisrespect sein. Der wurde 2020 für immer von der Streaming-Plattform ausgeschlossen, die Gründe dafür sind bis heute nicht bekannt.

Bann sorgt für Unsicherheit bei Shylily

Welche Folgen hat der Bann für Shylily? Die VTuberin gab an, durch den Bann mehrere Hundert Subscriptions zu verlieren, mit denen sie für den betreffenden Zeitraum gerechnet hatte. Das werde sie jedoch verkraften. Schließlich handelt es sich bei ihr anders als bei DrDisrespect nicht um einen Perma-Bann.

Viel mehr macht sie sich Sorgen um die möglichen Folgen für ihre Zukunft.

Es ist unheimlich. Von einem Tag auf den anderen, obwohl alles in Ordnung war. Nicht nur die Karriere, man baut sein Leben darauf auf. Wenn man ein Streamer oder YouTuber wird, kündigt man irgendwann seinen Beruf dafür. […] Das, was man hat, verschwindet plötzlich einfach wie [schnippst]. Es ist gruselig, es ist nichts zum Lachen! Shylily via YouTube

Shylily findet die Bann-Politik von Twitch ungerecht

Welche möglichen Gründe für den Bann gibt es? Shylily rätselte auf Twitter und YouTube über die möglichen Gründe für ihren Bann. Davon gibt es allerdings recht viele. Das fängt mit ihrem Streaming-Avatar an: Möglicherweise sei die Oberweite einfach zu groß.

Außerdem gibt Shylily an, einen recht anzüglichen Humor zu haben, den sie als „lewd“ oder „Bro Humor“ bezeichnet. Vielleicht könnten aber auch pikante Kunstwerke von Fans, die sie im Stream gezeigt hatte, der Auslöser gewesen sein.

Erst vor wenigen Wochen enthüllte Shylily zudem ihren neuen 3D-Avatar, für den sie nach eigenen Angaben 8.000 $ bezahlt habe. Mit dem neuen Avatar kann sie ihre Kleidung ablegen und sich in einem knappen Bikini präsentieren. In einigen Einstellungen könnte ihre Unterhose unter dem Rock zu sehen gewesen sein.

Wegen dieses neuen 3D-Modells könnte es für Shylily Schwierigkeiten geben

Auch das könnte für einen Bann gesorgt haben, denn für animierte Avatare gelten laut Twitch die gleichen Regeln wie für alle anderen. Und diese Regeln sind sehr streng in Bezug auf Nacktheit und sexuelle Inhalte.

Das hat zur Einführung der berühmt-berüchtigten Hot-Tub-Kategorie auf Twitch geführt. Eine der bekanntesten Vertreterinnen dieser Art von Stream ist Amouranth.

Warum findet Shylily das unfair? Die VTuberin hat den Eindruck, die Regeln würden nicht überall gleichermaßen durchgesetzt. So dürften manche Streamer und Streamerinnen ihre nackten Körper bemalen, in String-Bikinis duschen oder sich sinnlich im Planschbecken räkeln.

Shylily meldet sich nach Zwangsurlaub zurück

So geht es für Shylily weiter: Am 18. August meldete sich die VTuberin mit einem „Unbann-Stream“ zurück. Sie gab jedoch im Vorfeld an, sich erstmal vom VR-Chat fernhalten zu wollen, da sie dort die Ursache für den Bann vermutet.

Darüber scherzte sie auf Twitter, sie befinde sich jetzt in ihrer „seiso“-Ära, was so viel wie „rein“ oder „unschuldig“ bedeutet. Dazu postete sie jedoch einen Zusammenschnitt anzüglicher Clips. Ihren Humor scheint sie durch den Bann jedenfalls nicht verloren zu haben.

Den VTubing-Trend wollen auch einige große Unternehmen nicht verpassen, was äußerst kuriose Folgen haben kann. Da wird auch mal ein Werbe-Maskottchen aus den 50er-Jahren zum VTuber umfunktioniert:

