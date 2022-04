Riesiger Twitch-Star erklärt: VTubing ist „wie ein Hack für Streamerinnen“

Auch andere bekannte Persönlichkeiten wie die Streamerin Amouranth benutzen den beliebten Tag, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen (via Twitter ). Mizkif machte ebenfalls schon Gebrauch davon und die Twitter-Nutzerin warnte außerdem davor, dass die falsche Nutzung der Tags gegen die Richtlinien von Twitch verstoße (via Twitter ).

Was ist der VTuber-Tag? Auf Twitch können Streamer bestimmte Themen auswählen, die neben der Hauptkategorie stehen. So können Nutzer gezielt nach den Themen filtern, die sie angezeigt kriegen möchten.

Was sagte Asmongold? Asmongold redete äußerst positiv über Streamerinnen, die sich an einem Avatar im Anime-Stil bedienen: „Ich denke, es ist lustig, ich denke, es ist intelligent und ich denke, dass es wie ein Hack für Streamerinnen ist.“

