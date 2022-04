Einer der größten Streamer auf Twitch für immer gebannt – War wohl beim Verstoß nicht mal live

Der riesige Twitch-Streamer Adin Ross wurde nach mehreren Banns nun endgültig von der Plattform verwiesen. Die Gerüchteküche brodelt auf Hochtouren, denn ganz sicher ist man sich bei dem Bann-Grund nicht. Es scheint jedoch, dass er bei dem Richtlinien-Verstoß nicht mal live war.

Wer ist Adin Ross?

Adin Ross gehörte zu den Top 20 Streamern auf Twitch und verbucht derzeit noch über 20.000 Abonnenten auf seinem Kanal. Über 71.000 Abos besaß er zu seiner besten Zeit.

Seine Streams verfolgten im Durchschnitt über 43.000 Zuschauer, während Ross etwa viermal die Woche live war.

Durch GTA 5, NBA 2K und Casino-Streams konnte er eine Followerschaft von über 5,8 Millionen Menschen aufbauen.

Nun wurde Adin Ross wohl wegen einer homophoben Aussage für immer von Twitch gebannt.

Adin Ross wurde wohl wegen eines Telefonats für immer gebannt

Warum wurde Adin Ross wohl gebannt? Zu 100 % bestätigt ist dies nicht, jedoch gehen viele davon aus, dass der Streamer gebannt wurde, weil er eine Beleidigung gegenüber homosexuellen Menschen benutzte.

Dies geschah aber gar nicht in seinem eigenen Livestream, sondern während er mit seinem Streamer-Kumpel yourragegaming telefonierte – und der war gerade live. In dem Tweet könnt ihr den Clip mit der homophoben Aussage ansehen:

Nach der Aussage reagierte yourragegaming mit Gebrabbel, um die Äußerung noch zu übertönen und stellte sein Mikrofon direkt stumm. Der Clip ging im Laufe einer Woche viral und könnte aufgrund dessen zum Bann von Adin Ross geführt haben. Zuvor hat der Streamer 4 Banns kassiert – der 5. dürfte nun sein letzter gewesen sein.

Was sagt Adin Ross dazu? Der hat sich auf Twitter dazu geäußert, den Tweet jedoch binnen kurzer Zeit wieder gelöscht. Er sagte darin, dass er nicht wisse, warum er permanent von Twitch gebannt wurde und fügte Screenshots aus der E-Mail der Plattform an. Ein Twitter-User hat den Tweet des Streamers in einem Screenshot festgehalten:

Was waren laut Twitch die Gründe? Die Plattform gibt als Grund hasserfüllte Beleidigungen oder Symbole an. Zudem fand die Verletzung der Richtlinien in einem Stream oder VOD statt. Diese Begründungen würden die Vermutungen der Community bestätigten und das Telefonat beim laufendem Stream mit yourragegaming könnte definitiv der Grund für den permanenten Bann sein.

yourragegaming versucht seinen Kumpel nun auf Twitter zu schützen und schrieb unter dem Clip, dass das am Telefon gar nicht Adin Ross war, sondern ein Freund aus der Oberschule. Allerdings erntete er dafür Spott und die Community antwortete, dass man deutlich hören könne, dass das Adin Ross sei.

Adin Ross besitzt noch einen inaktiven YouTube-Kanal mit 871.000 Abonnenten. Vielleicht ist das die passende Gelegenheit, diesen wiederzubeleben.

