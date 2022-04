Twitch-Streamer erklärt, warum New World und Lost Ark so viele Spieler auf Steam verloren haben

Der Twitch-Streamer Michael „shroud“ Grzesiek wurde über Shooter bekannt, spielte in den letzten Monaten aber verstärkt MMORPGs wie New World, Lost Ark und WoW. In einem Livestream erklärte er nun, wo die Schwächen der beiden neusten Titel auf dem Markt liegen. Die genannten Gründe spielen sicher eine Rolle, sind aber nicht alles.

Was ist mit den beiden MMORPGs passiert?

New World startete im September 2021 mit einem riesigen Hype. Im Peak spielten über 900.000 Menschen gleichzeitig das MMORPG. Damit steht es auf Platz 7 der Games mit den meisten Spielern auf Steam.

Lost Ark wiederum startete im Februar 2022 und erzeugte sogar noch einen größeren Hype. Dem Spiel kam zugute, dass es Free2Play ist und damit Hürde wegfällt, das Spiel erstmal im Vorfeld kaufen zu müssen. Mit über 1,3 Millionen gleichzeitigen Spielern liegt es auf Platz 2 auf Steam.

Beide MMORPGs haben jedoch in den Monaten nach Release deutlich in den Zahlen abgebaut. New World hatte zwei Monate nach Release nur noch 177.000 Spieler im Peak (etwa 20 % von den Release-Zahlen) und Lost Ark noch 416.000 (etwa 30 %).

Der Streamer shroud hat beide Spiele einige hundert Stunden live auf Twitch begleitet. New World belegt bei ihm mit über 480 Stunden sogar Platz 2 der meistgestreamten Spiele in den letzten 365 Tagen – knapp hinter Valorant (via Sullygnome).

In einem neuen Livestream erklärte er dann, woran die beiden Spiele seiner Meinung nach scheitern und wieso Lost Ark ein ähnliches Schicksal wie New World drohen könnte.

Cheating und Pay2Win schreckt alte und neue Spieler ab

Was genau sagt shroud? Zuerst spricht der Streamer über New World. Auf die Frage, wie eine große Menge von Spielern zu dem MMORPG zurückkehren könnten, antwortete er:

Ein paar neue Updates bringen und dann New World einmal herunterfahren und neu starten. Oder komplett neue Server. Ich denke, dass neue Server wichtig für New World sind, sobald sie das Spiel gefixt haben und es sich in einem besseren Status befindet. Wegen all der Exploits, die es gab und die passiert sind, wollte niemand wirklich New World spielen, als sie sahen, dass jeder schummelte.

Weiter erklärte er, dass viele Spieler von den ganzen Bugs und den Schummlern so abgeschreckt waren, dass sie gar nicht erst mit New World anfangen oder dahin zurückkehren wollen.

In New World gab es tatsächlich dutzende Exploits, darunter Gold Dupes, Item Dupes und sogar einen Unverwundbarkeits-Glitch, der auch im PvP funktioniert hat.

Dabei schlägt er auch einen Bogen zu Lost Ark und den Pay2Win-Vorwürfen:

Es ist ein bisschen wie Lost Ark, oder? Die Pay-to-Win-Elemente in Lost Ark haben einen großen Einfluss auf das Spiel. Mehr als man denkt. Es läuft immer noch gut, und es wird auch weiterhin gut laufen. Aber die „Pay2win“-Mechanik wird Leute abschrecken.

Was hat es mit Pay2Win in Lost Ark auf sich? In Lost Ark kann man sich etliche Kleinigkeiten im Shop kaufen, die durchaus Vorteile bringen, darunter die Kristalline Aura oder den zusätzlichen Abschluss von Daily-Quests.

Allerdings kritisieren viele das Spiel eher für ein verstecktes Pay2Win durch eine Hintertür. Denn um Ausrüstung aufzuwerten, braucht es viele Materialien – und zudem kann es zu Fehlschlägen kommen. Diese Materialien kann man sich erfarmen, aber auch von anderen Spielern kaufen.

Also können Wale ihr echtes Geld in Ingame-Gold umtauschen und die Ware so aus dem Marktplatz kaufen. Wer viel investiert, kommt hier also schneller voran.

Lost Ark: Spieler meckern über hohes Item-Level – Doch ein Profi erklärt, was alle übersehen

Spieler probieren neue MMORPGs aus und gehen, wenn es nicht gefällt

Sind Schummler, Exploits und Pay2Win die einzigen Gründe? Nein, sie sind vor allem Probleme, die Hardcore-Spieler und Hardcore-Fans sehen. Viele Casual-Spieler probieren ein neues MMORPG einfach aus und schauen, ob es ihnen spielerisch und inhaltlich gefällt.

Sie gehen dann einfach, wenn ihnen das Spiel nicht passt. Gerade bei Free2Play-Titeln wie Lost Ark ist eine große Fluktuation üblich.

Allerdings nehmen solche Spieler eher selten Notiz von Problemen in der Wirtschaft oder Pay2Win. Sie tauchen gar nicht tief genug ein, um auf diese Mechaniken zu stoßen oder interessieren sich schlicht nicht dafür, solange sie selbst Spaß mit dem MMORPG haben.

Hier hatte vor allem New World Probleme, die Spieler am Anfang weiter am Ball zu halten, weil einfach viele Inhalte fehlten oder nicht komplett durchdacht waren.

Was denkt ihr, warum die beiden MMORPGs so stark in den Spielerzahlen eingebüßt haben? Und was muss sich eurer Meinung nach ändern, damit ihr zu den Titeln zurückkehrt? Schreibt es gerne in die Kommentare.

