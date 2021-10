Was denkt ihr über den Glitch? Und sollten Spieler, die ihn in Kriegen genutzt haben, dafür bestraft werden? Schreibt es in die Kommentare.

Wir werden euch in diesem Artikel zudem auf dem Laufenden halten, was den Exploit und einen möglichen Fix angeht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Glitch? Mit einem relativ einfachen Trick können sich Spieler unverwundbar machen, solange sie nicht selbst aktiv im Fester von New World spielen.

In New World macht derzeit ein Glitch die Runde, mit dem sich Spieler unverwundbar machen können. Dazu benötigt es nicht mal eine externes Programm, sondern nur die Fenster-Version des Spiels. Amazon hat sich bereits zu dem Glitch geäußert.

Insert

You are going to send email to