New World spricht über großes Update im Mai – Soll das PvP endlich richtig gut machen

Was sagt ihr zu den Neuerungen? Gefallen euch die Anpassungen am PvP und der kommende Dungeon-Finder?

Im Weiteren ging es um Events, primär das aktuell laufende Killer-Kaninchen-Event . Allerdings deutete der Entwickler Phil Bolus bereits an, dass nach dem Ende des Events (irgendwann in der letzten April-Woche) ein weiteres Event folgen wird.

Worum ging es in dem Video noch? Zu Beginn des Videos sprachen die Entwickler über den April-Patch. Dort hoben sie vor allem kleinere Anpassungen im Bereich der Heilung und die neue Zoom-Funktion hervor. Wenn ihr künftig in Siedlungen steht, wird die Karte beim Öffnen automatisch reingezoomt sein.

Einen Einblick in die Aussagen der Entwickler könnt ihr in diesem Video gewinnen:

Wer an den Arena-Kämpfen teilnehmen möchte, kann sich über das Interface von überall in der Welt dazu anmelden. Es muss kein spezieller NPC aufgesucht werden.

Diese neuen Belohnungen bekommt ihr, egal ob ihr am Außenpostenansturm, Kriege um Territorien, der 3v3-Arena, PvP-Fraktionsmissionen oder der Eroberung von Forts in der offenen Welt teilnehmt.

