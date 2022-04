New World gewinnt auf Steam zum ersten Mal seit Release Spieler dazu – Aktuelle Spielerzahlen

New World hat eine schwierige Zeit hinter sich. Monatelang schrieb das MMORPG auf Steam rote Spielerzahlen. Ende März erschien dann mit „Heart of Madness“ das größte Update seit Release. Das wirkt sich positiv aus. MeinMMO zeigt euch die aktuellen Spielerzahlen, die zum ersten Mal seit Release einen Anstieg verzeichnen.

Wie sieht der Verlauf aus? Über Monate hinweg hat New World tausende Spieler verloren. Bereits im November 2021 verzeichnete das MMORPG einen Verlust von 62 % und umgerechnet 255.000 Spielern auf Steam.

In den darauffolgenden Monaten von Dezember 2021 bis einschließlich März 2022 folgten weitere 134.000 Spieler, die New World den Rücken kehrten. Doch die aktuellen, die auch von dem „Heart of Madness“-Release profitieren, sind erstmals grün.

Mit 21.379 (Stand 04. April 2022, 15:45 Uhr) durchschnittlich aktiven Spielern ist ein Aufwärtstrend erkennbar. Im Vergleich zum vorherigen Monat kamen ca. 340 Spieler hinzu, was einem prozentualen Anstieg von 1,62 % entspricht (via steamcharts.com).

New World Spielerzahlen auf Steam. Quelle: Steamtrends (Stand 04. April 2022, 15:45 Uhr).

Sind die neuen Inhalte verantwortlich für den Anstieg?

Wieso der Anstieg? Mit „Heart of Madness“ erschien Ende März 2022 das bislang größte New World Update. Neben einigen neuen Inhalten in der offenen Welt gab es zusätzlich mit der Donnerbüchse eine neue Waffe und einen neuen Dungeon.

Die neuen Inhalte sind dabei anscheinend ein guter Anreiz für Spieler zu überlegen zu New World zurückzukehren oder dem Spiel eine erste Chance zu geben. MeinMMO zeigt euch, wie die Community auf die aktuellen Spielerzahlen reagierte:

u/HavucSquad via Reddit: „Die perfekte Kombination aus neuer Waffe, Expedition und doppelten XP für einen schnellen Schub. Ich spiele New World, also würde ich mich freuen, wenn die Zahlen anhalten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der Fall sein wird.“

„Die perfekte Kombination aus neuer Waffe, Expedition und doppelten XP für einen schnellen Schub. Ich spiele New World, also würde ich mich freuen, wenn die Zahlen anhalten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der Fall sein wird.“ u/Existence-ispain via Reddit: „[…] Vielleicht probiere ich es mal aus, wenn der Preis sinkt. Es ist schön zu sehen, dass die Spielerzahl ansteigt.“

„[…] Vielleicht probiere ich es mal aus, wenn der Preis sinkt. Es ist schön zu sehen, dass die Spielerzahl ansteigt.“ u/Mark_Knigh via Reddit: „In dem derzeitigen Zustand ist es nicht mein Ding, aber um der Branche willen hoffe ich wirklich, dass sie eine „Realm Reborn“-ähnliche Wende hinbekommen.“

„In dem derzeitigen Zustand ist es nicht mein Ding, aber um der Branche willen hoffe ich wirklich, dass sie eine „Realm Reborn“-ähnliche Wende hinbekommen.“ u/Elguan via Reddit: „Ehrlich gesagt bin ich dieses Wochenende auf Level 43 zurückgekommen und bin jetzt fast 50. Es ist nicht perfekt und ist nicht wirklich belebt, aber es fühlt sich besser an.“

New World stellt das größte Update seit Release im Trailer vor – Mit neuem Dungeon

Das MMORPG New World wurde im September 2021 von Amazon Games veröffentlicht. In der Anfangszeit beeindruckte es mit hohen Spielerzahlen. Der Rekord von New World liegt seither bei 913.027 aktiven Spielern auf Steam.

Mit einem Höchstwert von über 37.000 gleichzeitig auf Steam aktiven Spielern innerhalb der letzten 30 Tage sieht die Prognose seit Monaten erstmals wieder positiv aus. Erwartet ihr einen weiteren Anstieg der Spielerzahlen von New World?