Das MMOPRG New World bekam letzte Nacht das größte Update seit Release – Das steckt drin

Das bislang größte Update des MMORPGs New World ist gestern Nacht erschienen. Nachdem ein Fehler den Release zunächst hinauszögerte, war es um 23.00 Uhr so weit. Die Server gingen offline und zwei Stunden später waren die neuen Inhalte spielbar. MeinMMO zeigt euch, was in „Heart of Madness“ steckt.

Welche Inhalte liefert das Update? Mit „Heart of Madness“ setzt das MMORPG New World die Hauptstory des Spiels fort. Ihr jagt der Antagonistin Isabella auf ihrem Weg nach Shattered Mountain hinterher und stellt sie in dem neuen Dungeon „Herz des Sturmwinds“ in einem finalen Showdown.

Außerdem ist in „Heart of Madness“ die neue Waffe Donnerbüchse enthalten. Neben dem gefährlichen Dungeon und der spannenden Waffe, sind auch neue Welt-Ergebnisse und NPCs in der offenen Welt von New World zu finden.

New World stellt das größte Update seit Release im Trailer vor – Mit neuem Dungeon

Der neue Dungeon – „Herz des Sturmwinds“

Das wissen wir über den neuen Dungeon: Der neue Dungeon nennt sich „Herz des Sturmwinds“. In der Expedition des neuen Dungeons verfolgt ihr den Sturmwind in eine korrumpierte Version der Realität und durchquert dabei die verdrehte Hauptstadt von Düsterheim.

Für wen ist der neue Dungeon gedacht? Neben dem seitens der Entwickler empfohlenen Rüstwert von mindestens 550 bis 570 ist für das „Herz des Sturmwinds“ Stufe 60 notwendig. Der Dungeon ist für fünf Spieler angelegt.

New World: Wir haben die neue Waffe und das neue Dungeon getestet – Lohnt es sich dafür zurückzukommen?

Die Donnerbüchse: Explosive Angriffe oder Bleigeschosse

Wie funktioniert die neue Waffe? Die Donnerbüchse ist eine einhändige Fernkampfwaffe mit starkem Schaden auf nahe bis mittlere Distanz. Ihr könnt dabei zwischen zwei Spielstilen wählen. Diesen bestimmt ihr mittels Talentbaum.

Da die Donnerbüchse über die Werte „Stärke“ und „Intelligenz“ skaliert, kann sie sowohl von Nahkämpfern als auch von Magiern eingesetzt werden. Die Wahl zwischen den zwei Talentbäumen der Donnerbüchse besteht aus den Optionen „Einschließung“ und „Chaos“.

Die „Einschließung“ priorisiert Kämpfe auf kurzer Distanz und legt den Fokus darauf, Gegner aus nahegelegenen Positionen mit Blei zu beschießen.

Der „Chaos“-Talentbaum ist darauf ausgelegt, Abstand zu den Kontrahenten zu halten und große Explosionsangriffe mit Flächenwirkung zu erzeugen.

New World zeigt neue Donnerbüchse im Trailer – Ist viel mehr als eine stinknormale Schusswaffe

Neue Begegnungen, der Beutesammler und Stinky der Jäger

Was ist sonst noch neu? Heart of Madness birgt viele Neuerungen, die das Spielen in der offenen Welt betreffen. MeinMMO fasst einige der spannendsten neuen Inhalte zusammen:

Panorama Weltgemälde: Ihr könnt nun Panorama-Gemälde für eure Häuser erhalten. Dazu müsst ihr mit Staffeleien interagieren. Von diesen Staffeleien sind zwei Stück pro Gebiet zu finden. Solltet ihr eurer Gemälde verlieren, könnt ihr die Staffelei 24 Stunden später erneut besuchen

Ihr könnt nun Panorama-Gemälde für eure Häuser erhalten. Dazu müsst ihr mit Staffeleien interagieren. Von diesen Staffeleien sind zwei Stück pro Gebiet zu finden. Solltet ihr eurer Gemälde verlieren, könnt ihr die Staffelei 24 Stunden später erneut besuchen Der Beutesammler Orakelknochen erscheint mit verschiedenen Stufen überall auf der Map. Wenn ihr ihm begegnet, habt ihr 45 Sekunden Zeit, um ihn zu töten, ehe er flieht. Seid ihr dabei erfolgreich, erhaltet ihr stets eine benannte Waffe. Solltet ihr bereits die Stufe 60 erreicht haben, erhaltet ihr zusätzlich Obsidian-Gips und in Gebieten oberhalb Stufe 60 sogar 500 Schattensplitter.

erscheint mit verschiedenen Stufen überall auf der Map. Wenn ihr ihm begegnet, habt ihr 45 Sekunden Zeit, um ihn zu töten, ehe er flieht. Seid ihr dabei erfolgreich, erhaltet ihr stets eine benannte Waffe. Solltet ihr bereits die Stufe 60 erreicht haben, erhaltet ihr zusätzlich Obsidian-Gips und in Gebieten oberhalb Stufe 60 sogar 500 Schattensplitter. Stinky der Jäger ist tagsüber in den Sümpfen zu finden und kann für Spieler der Stufe 30 drei benannte Gegenstände fallen lassen (Stinkys Andenken, Stinkys Präzisionsschütze und Stinkys Beil).

ist tagsüber in den Sümpfen zu finden und kann für Spieler der Stufe 30 drei benannte Gegenstände fallen lassen (Stinkys Andenken, Stinkys Präzisionsschütze und Stinkys Beil). Die vergessenen Yetis befinden sich in der Eiswüste der „Tiefen Schlucht“ und lassen Standard-Elite-Belohnungen der Stufe 45 fallen

befinden sich in der Eiswüste der „Tiefen Schlucht“ und lassen Standard-Elite-Belohnungen der Stufe 45 fallen Neue zufällige Begegnungen sind im „Webermoor“ und an der „Unsteten Küste“ zu finden

Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der „New World“-Seite

Es gab viel hin und her um den Release von New World. Erst sollte es sich nur um einen Tag verzögern, anschließend wurde es zwischenzeitlich auf unbestimmte Zeit verschoben und dann erschien in der gestrigen Nacht doch noch das Update.

Habt ihr es trotz der späten Uhrzeit zum Zeitpunkt des Releases schon spielen können? Und wie sind eure ersten Eindrücke von den neuen Inhalten wie dem Dungeon und der Donnerbüchse?

Nach der zweiten Verschiebung war die Verwirrung über das Relesae-Datum groß, MeinMMO fasste einige Reaktionen der Community zusammen.