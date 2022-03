Lost Ark bringt morgen Update mit 4 Stunden Server Down – Kein Zufall mehr bei Geschenken

In Lost Ark steht am 31. März das wöchentliche Update an. Obwohl es diese Woche etwas kleiner ausfällt als letztes Mal, sorgt es erneut für Verbesserungen in der Quality-of-Life. Wir von MeinMMO erzählen euch alles, was ihr wissen müsst.

Was steckt in dem Update? Diese Woche fällt das wöchentliche Update von Lost Ark ein bisschen kleiner aus, als es in den letzten Wochen der Fall war. Dennoch bringt der Patch einige Quality-of-Life-Verbesserungen und viele Bug-Fixes, die die Spieler störten.

Einer der momentan nervigsten Fehler im Spiel wird aber nicht mit dem Update behoben, nämlich die falsche Uhrzeit. Seit der Zeitumstellung am Sonntag sind die meisten Uhrzeiten und Timer im MMORPG nämlich komplett hinüber.

In dem wöchentlichen Update sagt Amazon, dass sie davon wissen und das Team daran arbeite, es aber in dem Patch am 31. März noch nicht behoben werden könne. Was aber behoben wurde, ist Folgendes:

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Spieler im gewerteten PvP im Bronze-Bereich starteten und nicht wie gewollt im Silber-Bereich. Jetzt ist also die beste Zeit, um mit dem PvP zu starten.

Außerdem wurde ein Chat-Bug behoben, der erst kürzlich für viel Aufsehen und wenig Liebe sorgte.

Bei den wöchentlichen Kampf-Gegenstands-Geschenken zählt der Zufall nun nicht mehr. Hier bekommt ihr nun die Wahl darüber, welche Kiste ihr haben wollt und müsst nicht mehr auf euer Glück vertrauen.

Mit dem Update reagiert Amazon vor allem schnell auf den Bug im Chat, bei dem Spieler herausfanden, dass sie einige Zeilen HTML-Code über den Ingame-Chat ausführen können. Dieser Fehler ist erst vor wenigen Tagen im Spiel aufgetaucht.

Wie lange geht die Wartung? Die Server werden um 9:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren und werden voraussichtlich 4 Stunden lang offline bleiben. Wir können derzeit also davon ausgehen, dass ihr ab 13:00 Uhr wieder nach Arkesia aufbrechen könnt.

Wir halten euch in diesem Artikel selbstverständlich auf dem Laufenden darüber, wann die Server wieder online kommen.

Außerdem können wir derzeit davon ausgehen, dass erneut ein kleiner Patch dem Update folgt. Der Download sollte dieses Mal aber nicht allzu groß ausfallen.

Update am 31. März – Die Patch-Notes

Behebt den Fehler, durch das Spieler auf dem Bronze-Rang anstatt auf dem Silber-Rang (1500 MMR) in die kompetetive Kampfarena starten konnten.

Fixt den Fehler, dass der OT-Timer während PvP-Kämpfen nicht angezeigt wird.

Behebt den Fehler, bei dem der Chat-Text unpassend verändert oder außerhalb des Chat-Feldes angezeigt wird.

Ausserdem wird das [Wöchentliche] Kampfgegenstandsbündel verbessert, so dass Spieler nun ihre gewünschten Kampfgegenstandstruhen selbst auswählen können, anstatt nur eine zufällige Belohnung zu bekommen.

Bitte berücksichtigt, dass das Team weiß, dass die Serverzeit in den europäischen Ländern, die der Sommerzeit folgen, falsch angezeigt wird.

Was haltet ihr von dem Update? Findet ihr die Verbesserungen sinnvoll? Habt ihr den Bug im Chat bereits bemerkt? Hat es euch bisher gestört, dass ihr euch eure Belohnungen nicht aussuchen könnt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO. Wir freuen uns, auf eure Meinung.