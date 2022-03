Chef von Amazon Games tritt zurück – Nach 12 Jahren und 5 abgebrochenen Spielen

Der Chef von Amazon Games, den Entwicklern von Crucible und New World, tritt von seinem Posten zurück. Als Grund für den Rücktritt gab er an, dass er sich mehr um seine Familie kümmern möchte. Vor einem Jahr erschien ein Insider-Bericht, der auf Probleme in seinem Führungsstil hinwies: Er habe keine Kompetenz im Gaming.

Wer ist Mike Frazzini? Der langjährige Amazon-Angestellte arbeitet schon lange vor der Gründung von Amazon Games im Konzern. Er hatte seine Karriere dort in der Bücher-Abteilung gestartet, die er erfolgreich führte.

2012 kam er in die Leitung der frisch gegründeten Amazon Game Studios, das sich aus dem Amazon App-Store entwickelt hatte. 2016 kündigte der Amazon an, auch große Spiele-Projekte wie Crucible, Breakaway und New World anzugehen.

Am 26. März 2022 gab der Pressesprecher von Amazon nun bekannt, dass Mike Frazzini von seinem Posten bei Amazon Games zurücktreten wird.

Mike war von Anfang an bei Amazon Games dabei und seine Leitung und Durchhaltevermögen halfen dabei, den Game-Business von Grund aufzubauen. Unsere neuesten Erfolge mit New World und Lost Ark sind Resultate einer nachhaltiger, kundenorientierter Vision für Spiele, die er zu etablieren half. […]

Als Grund für den Rücktritt gibt Frazzini an, dass er sich mehr um seine Familie kümmern möchte.

4 Spiele vor Release abgebrochen, 1 „un-veröffentlicht“

Diese Spiele wurden und wurden nicht entwickelt: Unter der Leitung von Frazzini veröffentlichte Amazon Gaming Studios zunächst hauptsächlich Mobile Games wie das Horror-Spiel „Lost Within“ für iOS und für die hauseigene Plattform „Amazon Appstore“.

Auf der TwitchCon 2016 kam die Ankündigung, dass der Entwickler auch an großen Titeln arbeitet. Es kam eine Reihe von Spiele-Ankündigungen, zu denen folgende zählten:

MMO New World

Hero-Shooter Crucible

Multiplayer-Brawler Breakaway

MMO, das auf der „Herr der Ringe“-Franchise basiert

Davon erblicken lediglich Crucible und New World tatsächlich das Licht der Welt:

Nach einem extrem starken Start hat New World allerdings massiv an Spielern verloren und fiel von einem All-Time Peak von fast einer Million Spieler auf etwa 30.000 (via Steamcharts).

Crucible wurde nach einem katastrophalen Start „un-veröffentlicht“, also wieder offline genommen und kam nie wieder zurück.

Breakaway und das „Herr der Ringe“-MMO wurden hingegen noch mitten in der Entwicklung abgebrochen. Bei „Herr der Ringe“ gab es Probleme mit dem Partner in Asien.

Zudem gab es Spiele, die abgebrochen wurden, bevor es überhaupt zu einer Ankündigung kam. Dazu zählen Nova, das von League of Legends inspiriert wurde, und Intensity, ein Battle-Royal-Shooter im Stil von Fortnite.

Das MMORPG Lost Ark ist das neueste Spiel, das aktuell unter dem Banner von Amazon Games läuft. Es wird von dem koreanischen Studio Smilegate entwickelt und von Amazon in Europa und den USA gepublished.

Insider-Bericht rückte Frazzini in schlechtes Licht: Keine Ahnung von Games

Diese Probleme gab es laut Insider-Berichten: Die Führung von Frazzini soll laut einem Insider-Bericht von Bloomberg vom Januar 2021 problematisch gewesen sein. Als Geschäftsmann hatte der Amazon-Games-Chef wohl nur wenig Ahnung von den Games, die er und sein Team entwickeln sollten.

Laut einem ehemaligen Mitarbeiter von Amazon Games hat die Führung von Frazzini drunter gelitten, dass er keinerlei Erfahrung mit Spielentwicklung hatte. Die Angestellten hätten den Eindruck gehabt, dass er die Komplexität der Videospiele völlig unterschätzt habe.

Der Bericht spricht davon, dass Frazzini kein Verständnis von grundlegenden Gaming-Aspekten besitzt, wie zum Beispiel Unterscheidung zwischen der polierten Conceptual-Footage und richtigem Gameplay.

Auch würde er von den Entwicklern verlangen, dass die Spiele von Amazon „zu großen Milliarden-Dollar-Franchises“ werden sollten, so groß wie Call of Duty, aber innovativ und völlig anders.

Gleichzeitig würde er den Teams aber zu wenige Entwickler zuteilen oder die Ratschläge der erfahrenen Developer-Talente, die er von anderen Studios angeworben habe, völlig ignorieren.

