New World bannt über 500 Spieler, die sich Items erschummelten – Wie viele spielen eigentlich noch?

New World hat permanente Banns gegen gleich 500 Spieler ausgesprochen. Doch wie viele Spieler sind aktuell, ein knappes halbes Jahr nach Release, eigentlich noch an Bord?

Das ist der Bann: In New World machte vor kurzem ein Duplication-Bug die Runde. Der war zwar schnell wieder entfernt, führte aber dennoch dazu, dass einige Spieler sich einige wertvolle Item-Duplikate sichern konnten.

„Wir haben eine beträchtliche Anzahl von doppelten Gegenständen aus dem Spiel entfernt“, beschreibt Community Manager „Luxendra“ im New-World-Forum. Dazu gehörten auch einige überaus wertvolle Items, die nun wieder entfernt wurden. Ein paar Gegenstände sind dabei offenbar übrig geblieben: „Das Team ist der Ansicht, dass die verbleibenden Gegenstände keine langfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft haben werden“ (via New-World-Foren).

Allerdings beschränkte sich das „Entfernen“ nicht nur auf Items, sondern auch auf einige der Übeltäter: „Was Banns betrifft, so haben wir insgesamt über 500 Spieler, die am häufigsten gegen die Regeln verstoßen haben, dauerhaft gesperrt“, erklärt Luxendra.

Darüber hinaus wurden auch einige temporäre Banns verteilt, die mittlerweile aber auch schon wieder ausgelaufen seien.

Für die Accounts von über 500 Spielern ist nun allerdings erstmal Schluss mit New World. Doch wie viele sind eigentlich noch da?

So sehen die Zahlen von New World derzeit auf Steam aus

Wie viele spielen noch New World? Betrachtet man die Zahlen bei „SteamCharts“, ist schnell zu sehen, dass ein großer Teil der Spielerschaft mittlerweile offenbar anderen Spielen zugewandt hat.

In den „letzten 30 Tagen“ zählt New World einen Spieler-Durchschnitt von etwa 22.807 (via SteamCharts) und einem Peak von 43.078 gleichzeitigen Spielern. Zum Vergleich:

Im Februar 2022 waren es noch 32.387 im Schnitt und 67.943 im Peak

Januar 2022 hatte New World 65.107 Spieler im Schnitt und 117.042 aktive Spieler im Peak.

Nach aktuellem Stand reiht sich New World in den Steam Charts aktuell auf Platz 42 der Top-Spiele ein – umgeben von Games wie

New World wird also durchaus noch gespielt, doch die Rekordzeiten mit sechsstelligen Spielerzahlen sind vorerst vorbei. Ob die Zukunft da was dran ändern kann? Auf jeden Fall hat New World gerade erst eine Roadmap vorgestellt, die zeigt, was man in den kommenden Monaten von dem Spiel erwarten kann.

