New World hat endlich die Roadmap für 2022 veröffentlicht. Geplant sind der Release von PvP-Arenen, zwei neuen Expeditionen und dem ersten neuen Gebiet. Wir von MeinMMO fassen euch alles Wichtige zusammen.

Was zeigt die Roadmap? Die Roadmap verrät, was im Frühling, Sommer und Herbst 2022 an neuen Inhalten erscheinen soll.

Highlights sind:

Die 3v3-PvP-Arenen und neue PvP-Belohnungen, die noch im Frühling erscheinen sollen.

Eine automatische Gruppensuche für Dungeons und ein neues Dungeon im Sommer.

Das erste neue Gebiet und die Waffe Großschwert im Herbst.

Verschiedene Events, darunter ein Sommer-Event und etwas zu Halloween.

Die Entwickler verrieten außerdem, dass viele kleinere Anpassungen in den verschiedenen Content-Patches enthalten sein werden, etwa der Zugriff auf die verschiedenen Lager aus allen Städten heraus.

Die komplette Roadmap könnt ihr euch in diesem Tweet anschauen:

PvP-Arenen kommen wohl schon im April

Wann erscheinen die nächsten Inhalte? Für März ist ein großes Update geplant, welches ein neues Dungeon und die Waffe Donnerbüchse bringt. Auch dazu wurden kleine Details genannt:

Künftig wird keine Munition mehr für Waffen wie den Bogen oder die Muskete benötigt

Nur noch eine Person muss am Eingang eines Dungeons stehen

Items im Inventar, die nicht angelegt sind, werden beim Tod nicht mehr beschädigt

Dieses Update haben wir bereits angespielt und unsere Einschätzung dazu geteilt:

Voraussichtlich im April erscheinen dann die ersten PvP-Arenen, denn diese sind noch für Frühling geplant. Sie werden auch neue Belohnungen für PvP-Spieler bringen. Eine Rangliste für PvP und PvE ist jedoch erst für Herbst geplant.

Mehr zu kleinen Änderungen und Begründungen für einige Design-Entscheidungen erfahrt ihr in diesem Entwickler-Video:

Was sagt ihr zu den geplanten Neuerungen und der Roadmap? Seid ihr mit den Inhalten zufrieden oder hättet ihr euch mehr oder andere Inhalte gewünscht? Schreibt es gerne in die Kommentare.

