Ich habe über 400 Stunden in New World verbracht – Darum macht es mir noch immer so viel Spaß

New World ist jetzt seit knapp 5 Monaten auf dem Markt und hat einiges an Kritik einstecken müssen. Doch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch ist immer noch fast jeden Tag online. Er verrät, was ihm so an dem MMORPG gefällt.

New World hat viele Fehler. Und ja, die Spielerzahlen von New World sind im Keller. Es gibt genügend negative Dinge, an denen man sich aufhängen kann. Doch mir hat es das Spiel angetan.

In 142 Tagen habe ich über 400 Spielstunden in New World investiert. Das sind rund drei Stunden pro Tag. So viel Zeit habe ich in den letzten Jahren nur in Guild Wars 2 oder ESO versenkt. Beide gehören zu meinen absoluten Empfehlungen.

New World motiviert mich derzeit mit drei Dingen:

Dem gelungenen Kampfsystem.

Der ständigen, aber einfach erreichbaren Karotte vor der Nase. Mit wenig Mühe erlebe ich spürbaren Fortschritt bei meiner Ausrüstung.

Der Hoffnung, dass die große Wende noch kommt.

Was genau mir an diesen Punkten so viel Spaß macht und wo meine Hoffnungen für die Zukunft liegen, erkläre ich euch hier.

Wer spricht da? Alex ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO. In Guild Wars 1, Guild Wars 2 und ESO hat er mehrere tausend Stunden versenkt. Dazu spielt er jedes neue MMORPG an, egal ob Asia-Games wie Elyon und Bless Unleashed oder Indie-Titel wie Crowfall und Broken Ranks. New World jedoch hat es ihm schon in der Alpha besonders angetan.

New World hat das zweitbeste Kampfsystem aller MMORPGs

Ich liebe die Kämpfe in New World. Die Angriffe haben ordentlich Wucht und ich muss ständig meine Schritte im Voraus planen. Aufgrund der langen Animationen und der wenigen Fähigkeiten kann ich keine stumpfe Rotation spammen, die ich irgendwann auswendig gelernt habe.

Ich werde ständig gefordert, vor allem in PvP-Kämpfen. Dort hatte ich nie das Gefühl, dass mir zusätzliche Fähigkeiten fehlen, im Gegenteil. Sechs Fähigkeiten, zwei unterschiedliche Angriffsarten, blocken und ausweichen reichen völlig, um mich auf Trab zu halten.

Generell bin ich ein Fan davon, Angriffen ausweichen und aktiv zielen zu müssen. Ich mag es auch in meiner Reaktionsschnelligkeit gefordert zu werden und die Tatsache, dass ich mit zwei Waffen komplett unterschiedliche Spielstile, wie etwa Nah- und Fernkampf, kombinieren kann.

Nur Guild Wars 2 hat für mich ein besseres Kampfsystem. Hier werden meine Ausweich-Skills noch mehr gefordert.

Wo kommt der Begriff MMORPG her? Die Geschichte des Genres in 2 Minuten

Stumpfer Grind lenkt vom Alltag ab und gibt mir ein Gefühl von Erfolg

Die Winterzeit ist dunkel, Corona nimmt mir den Ausgleich in Form von Sport und Kneipentreffen und der Alltag muss irgendwie überstanden werden. Am besten helfen mir dabei Ablenkung und Glücksgefühle. Und genau das bietet mir New World wie kaum ein anderes Spiel.

Im April 2021 habe ich bereits darüber geschrieben, dass ich gerne in Black Desert grinde, weil es zwar stumpf, aber eben auch belohnend ist. Das gleiche erlebe ich in New World, nur in einer viel besseren Situation.

Während ich in Black Desert alleine Mobs geschnetzelt habe, mache ich in New World alles in Gruppen:

Fast täglich laufe ich einen Truhen-Run mit anderen Menschen. Die muss ich nicht kennen, die sind einfach da und laufen mit mir.

Regelmäßig besuche ich den PvP-Inhalt Außenpostensturm, weil es dort gute Belohnungen gibt.

Hin und wieder laufe ich Dungeons mit meiner Gilde. Die sind im normalen Modus zwar nicht schwer, aber bringen nützlichen Loot.

Der Grind in New World ist recht stumpf. Öffne Truhen, töte Mobs und bekomme mit etwas Glück einen Kompetenz-Aufstieg. Seit einigen Monaten kann man zudem etwas gezielter Gips farmen, um damit die Kompetenz zu verbessern.

In etwa 60 bis 90 Minuten pro Tag schaffe ich es, meine Kompetenz um 4 bis 15 Punkte zu erhöhen. Das mag angesichts der Tatsache, dass man insgesamt 2.500 Kompetenz-Punkte sammeln kann, lächerlich wirken. Aber es ist stetiger Fortschritt und „Honest Work“, wie es in dem Meme so schön heißt.

Durch die neuen Schatten-Splitter kann ich sogar regelmäßig meinen effektiven Gear-Score erhöhen, zumindest auf Brust und Beil, die ich beide bereits über die Kompetenz-Stufe 600 hinaus gelevelt habe. Mit so wenig Einsatz habe ich in noch keinem MMORPG mehr Belohnungen bekommen.

Dank der Splitter kann ich meine Ausrüstung ganz leicht verbessern.

Mir macht der Grind in New World gerade einfach Spaß:

Ich kann den Stress des Tages abschütteln und mich stumpf einer Aufgabe widmen

Ich sammle guten, spürbaren Fortschritt

Ich schaue nebenbei Livestreams auf Twitch oder Serien auf Netflix, was zur Entspannung beiträgt

Ich chatte gleichzeitig ein bisschen mit den Gildenkollegen

Da meine Frau und meine Tochter jeden Abend gegen 21:00 Uhr ins Bett gehen, bleiben mir gute zwei Stunden Zeit, in denen ich mich voll auf mich konzentrieren kann. Und die könnte ich kaum besser nutzen, als mit spürbarem Fortschritt, einer guten Serie und/oder netten Menschen online.

New World hat so viel Potential, das leider (noch) nicht abgerufen wird

New World hat viele gute Ansätze. Das Kampfsystem, das Crafting, die Spielwelt und das PvP, alles fühlt sich erstmal gut an. In den Details und vor allem im Umfang gibt es aber große Lücken. Die muss Amazon schnellstmöglich füllen.

Was Amazon ebenfalls schaffen muss, ist eine bessere Qualitätssicherung. Die Items beim Valentinstag oder das Chaos beim Server-Wechsel sind nur zwei Beispiele der jüngsten Vergangenheit, in denen die Defizite deutlich wurden.

Doch ich habe noch immer die Hoffnung, dass der Hebel im Laufe von 2022 umgelegt wird. Dass der wichtige, fehlende Content kommt. Dass die Spielerzahlen wieder steigen werden.

Einige gute Ansätze gibt es jetzt, etwa mit dem großen Bugfix-Patch im Februar und mit den angekündigten PvP-Arenen samt Rangliste. Gerade eine PvP-Arena würde mir in New World viel Spaß machen.

Ob die Wende kommt, wird erst die Zeit zeigen. Aber ich kann ruhigen Gewissens sagen: New World hat mir über 400 Stunden Spaß für 40 Euro gebracht. Das war es schon jetzt allemal wert.

Wie seht ihr den Stand von New World derzeit? Spielt ihr noch aktiv oder seid ihr alle zu Lost Ark weitergezogen?