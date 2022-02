New World macht den „besten Patch seit Release“ sogar noch besser

Im Februar bekommt New World einen Patch, der alle größeren Fehler des Spiels beheben soll. Nun wurden neue Patch Notes mit weiteren Änderungen veröffentlicht. Dabei werden die Azoth-Kosten gesenkt, der Grind im Endgame verringert und wichtige Balance-Änderungen vorgenommen.

Was ist das für ein Patch? Im Februar kommt ein großes Update, das sich primär auf Bugfixes, Spielverbesserungen und Balance fokussieren soll. Neuen Content soll es nicht geben.

Doch die Änderungen sind tiefgehend und sollen Kern-Probleme des Spiels lösen. Zu den größten Anpassungen zählen:

Ein besserer und flüssigerer Waffenwechsel, auch beim Bewegen oder Ausweichen.

Eine Anpassung der Fähigkeiten-Warteschlange, sodass ihr nach einem Waffenwechsel direkt die richtige Fähigkeit anschließen könnt.

Eine Verkürzung der Animationen beim Ausweichen und Anpassungen beim Blocken.

Mehr Loot im Außenpostensturm.

10 % weniger Erfahrung beim Leveln der Berufe Arkana, Rüstungsschmied, Waffenschmied, Juwelier und Tischlerei.

Anpassungen an der Spring-Animation.

Ein neuer Chat für den Handel.

Etliche Balance-Anpassungen und Bugfixes.

Der Patch wurde von vielen Spielern sehr positiv aufgenommen. Einige nannten ihn bereits den “besten Patch seit Release”. Kritik gab es lediglich dafür, dass viele dieser Änderungen nicht schon vorher implementiert wurden.

Wir von MeinMMO haben die Änderungen am Kampfsystem schon auf dem Test-Server ausprobiert und sie machen das Spielen tatsächlich flüssiger und angenehmer.

Was ist jetzt passiert? Die Entwickler haben im Forum weitere Patch Notes mit neuen Anpassungen gepostet. Die machen diesen eh schon guten Patch nochmal besser (via New World Forum).

Weniger Grind, kaum Reisekosten und angepasste Housing-Steuer

Was wurde noch angekündigt? Die Liste mit weiteren Änderungen durch den Patch ist lang. Ein Kernpunkt ist jedoch die Reduzierung von Grind in fast allen Bereichen, egal ob Leveln, Endgame oder bei Währungen.

So wird der Cooldown von fast allen Gips-Arten deutlich reduziert, was zu schnelleren Drops und damit schnellerer Erhöhung der Kompetenz führt. Gleichzeitig bekommt ihr mehr Schatten-Splitter durch das Gips-System und das Crafting:

Bisher konntet ihr 3 bis 200 Schatten-Splitter über das Crafting verdienen, künftig werden es 100 bis 400 sein.

Über Gips bekommt ihr statt 1 bis 85 künftig 25 bis 100 Schatten-Splitter.

Eine weitere Änderung in diesem Zusammenhang sind Anpassungen an den Azoth-Kosten beim Reisen. Die werden nahezu komplett entfernt. Künftig kostet das Reisen zu Städten oder Schreinen nur noch 20 Azoth. Zusätzliche Kosten für das Gewicht wird es nicht mehr geben. Gleichzeitig wird der Cooldown für das Reisen ins Gasthaus von 60 auf 30 Minuten reduziert. Reisen wird also ab Februar deutlich einfacher und günstiger.

Für neue Spieler ist zudem interessant, dass die Erfahrungspunkte von allen Quests der Stufe 10+ um 50 % angehoben werden, was den Level-Prozess beschleunigt. Das Leveln wurde auch schon im letzten großen Patch spür verschnellert.

Was ändert sich am Housing? Die Steuern für das Housing sind ein leidiges Thema, denn an ihnen gab es viele Änderungen in den letzten Monaten. Während sie kurzzeitig stark reduziert wurden, hat der letzte Patch sie wieder angehoben. Im Februar jedoch werden sie erneut und diesmal dauerhaft gesenkt:

Der Mindestpreis, den eine Kompanie in der Siedlung verlangen kann, wurde von 5 % auf 0,1 % gesenkt.

Der Höchstpreis wurde von 10 % auf 1 % gesenkt.

Eine Kompanie erhält nun 5x so viele Münzen, wie der Spieler für die Wohnung zahlt. Damit sollen die geringeren Einnahmen ausgeglichen werden.

Patch im Februar bringt wichtige Änderung an den Unheilsstulpen

Kommt ein Nerf für die Unheilsstulpen? Ja! Seit dem Release der Waffe Unheilsstulpen im November gibt es Rufe nach einem Nerf. Der ist nun für den Februar-Patch geplant:

Versteinernder Schrei: Die Wiederaufladezeit wird von 15 auf 25 Sekunden erhöht

Verfallssphäre Basis-Schaden vom 100 % auf 90 % des Waffenschadens reduziert Explodierende Sphäre: Schaden von 100 % auf 70 % des Waffenschadens reduziert



Auch das Rapier bekommt einige Nerfs, darunter längere Wiederaufladezeiten für Riposte und Ausweichen.

Beide Änderungen werden vor allem den PvP-Spielern zugutekommen, da beide Waffen dort als zu stark gelten. Da der Außenpostensturm viele neue Belohnungen bekommt, ist es wichtig, dass auch die Balance zum Start des Updates verbessert wird.

New World: Die Fähigkeiten der neuen Waffe Unheilsstulpen im Video

Release des Patches wohl nächste Woche

Wann erscheint der Patch? Bisher gibt es noch kein konkretes Release-Datum, doch das neue Update soll noch im Februar erscheinen. In der Regel werden die großen Patch Dienstag oder Mittwoch veröffentlicht. Für diese Woche scheint ein Release aufgrund der vielen Änderungen, die jetzt erst angekündigt wurden, eher unwahrscheinlich.

Das Update wird voraussichtlich am 22. oder 23. Februar erscheinen.

Wie seht ihr den Patch? Sprechen euch die Änderungen an? Werdet ihr New World nach dem Update nochmal eine Chance geben?

Derzeit ist Lost Ark bei vielen MMO-Fans in aller Munde. Der Streamer shroud erklärt jedoch, warum er das MMORPG nicht spielen wird:

Der größte Twitch-Streamer zu New World erklärt, warum er kein Lost Ark spielen wird