New World bringt neue Valentins-Skins – Muss sie nach nur 6 Stunden wieder offline nehmen

Das “Corrupted Love Pack” sollte eigentlich Stimmung für den Valentinstag im MMORPG New World machen. Nach nur 6 Stunden mussten die Entwickler es allerdings schon wieder entfernen. Die Skins sorgten bei den Spielern für massive Probleme.

Was ist das für ein Pack? Das “Corrupted Love Pack” soll eigentlich mehrere Skins ins Spiel bringen, die zum Motto Valentinstag am 14. Februar passen.

Zu dem Pack gehören verschiedene Waffen-Skins und Möbelstücke und es war ursprünglich im Item-Shop für echtes Geld zu kaufen.

Über den offiziellen Twitter-Account teilten die Entwickler einige Bilder zu den Inhalten des Packs. Auf den Bildern erkennt man einen Skin für den Bogen, das Gewehr und den Hammer, außerdem sieht man den rosa Valentins-Look der Möbel:

Aktuell könnt ihr dieses Pack allerdings nicht mehr kaufen. Nur 6 Stunden nach Release wurde es von Entwickler Amazon wieder entfernt.

Das hängt mit massiven technischen Problemen zusammen, die offenbar durch diese Skins verursacht wurden. Doch auch andere Items wurden entfernt.

New World entfernt 14 Items wegen Problemen

Welche Items sind betroffen? Neben den neuen Skins aus dem “Corrupted Love Pack” sind auch andere Shop-Items wie die “Angels and Demons”-Skins betroffen.

Insgesamt wurden 14 Skins entfernt, weil diese offenbar zu Abstürzen bei den Spielern sorgen konnten. Hier die Liste (via massivelyop.com):

Cupid’s Bow

Glowing Admiration

Love’s Cool Embrace

Piercing Beauty

Heartpiercer

Crush

Hallelujah Cannon

Angelic Bulwark

Spark of Light

Moloch’s Fall

Labor of Love

Knight of Devotion

Fool for Love

Waveborne

Wie reagieren die Spieler? Unter dem Twitter-Post äußern sich viele Fans verärgert zu den Problemen. Viele fragen sich, wie solche Skins denn zu Spielabstürzen führen könnten. Obwohl viele von ihnen das Spiel an sich mögen, würden sie sich wünschen, dass die Entwickler die andauernden Probleme in den Griff bekommen.

So schwankt die Stimmung zwischen Mitleid, Ärger und Frust. Viele bezeichnen ihre Beziehung zu New World als Hassliebe.

Wann kehren die Items zurück? Das ist aktuell nicht bekannt. Die Entwickler haben noch keine Infos zur möglichen Wartezeit bis zum Fix genannt. Wir wissen also nicht, ob das Valentins-Pack auch pünktlich zum 14. Februar online sein wird.

Möglicherweise kommt ein Fix bereits mit Patch 1.4, der noch im Februar erscheinen und etliche Probleme fixen soll, dafür aber keine Neuerungen bringt.

New World schmeißt Server zusammen und arbeitet an Problemen

Wie ist die Lage in New World? Nach dem großen Start Ende 2021 hat New World zuletzt immer mehr Spieler verloren und mit einigen Problemen zu kämpfen gehabt.

Mittlerweile werden immer mehr kleinere Server in größere integriert und somit Spieler von ihren eigenen auf andere Server übertragen. Das soll laut Entwicklern auch erstmal so weitergehen.

Die Zahlen liegen aktuell dennoch bei maximal rund 50.000 gleichzeitigen Spielern am Tag. Um den Release lagen diese noch bei über 900.000.

Ob New World in Zukunft wieder motiviert, bleibt mit den kommenden Updates abzuwarten. Aber was meint ihr dazu? Habt ihr euch die Valtentins-Skins schon gekauft? Hattet ihr Probleme mit ihnen?

