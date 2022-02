Der Chef von Lost Ark wurde gefragt, ob sein MMORPG wirklich wegen New World verschoben wurde

Der Chef von Lost Ark bei Smilegate stand einem Interview auf dem Twitchkanal Crown Rede und Antwort. Dort wurde er auch gefragt, warum das MMORPG verschoben wurde und ob New World ein Grund dafür sei.

Was war das für ein Interview? Der Twitchsender Crown startet zum Launch von Lost Ark eine sogenannte Arkweek, dabei wird das neue MMORPG die ganze Woche über im Mittelpunkt stehen.

In einem Event zum Start der Arkweek wurde auch der Chef von Lost Ark interviewt und ganz nebenbei auf einen Thron gesetzt. Eine der ersten Fragen der Moderatoren war, warum das MMORPG nun tatsächlich verschoben wurde.

Was sagt er dazu? Er betont in erster Linie, dass Lost Ark nicht aufgrund von New World verschoben wurde. Das Spiel von Amazon sei keinerlei Indikator für den Fortschritt von Lost Ark gewesen.

Das Spiel musste später erscheinen, weil die Lokalisierung der Inhalte aus T2 und T3 länger gedauert hat, als das eigentlich geplant war. Außerdem wollte er T3 und Legion Raids unbedingt so schnell wie möglich im Spiel haben.

Damit das auch so passiert, hat er eine persönliche Anfrage an Amazon gestellt, um diese Inhalte so umgesetzt zu sehen. Diese Anfrage wurde scheinbar positiv beantwortet, denn mit T3 Inhalten gehen wir nun an den Start.

Und bereits in einem Monat sollen die ersten Legion Raids folgen. Dennoch haben all diese Gründe dazu geführt, dass das MMORPG verschoben werden musste und den ursprünglichen Releasezeitpunkt nicht einhalten konnte.

Neues Video zu Lost Ark zeigt, was das kostenlose MMORPG ausmacht

Was erwartet er von dem Launch?

Was sagt der Chef noch? Ebenfalls bestätigt er erneut seine Erwartung, dass er mit etwa 200.000 gleichzeitigen Spielern zum Start rechnet. Alles ab diesem Zeitpunkt wäre für ihn persönlich ein Gewinn.

Eine LOA ON, ein Event zum Jahresende, was Korea eine sehr hohe Relevanz hat, soll es für den Westen aber vorerst nicht geben. Das soll erst passieren, wenn das Spiel in unserer Version mit der koreanischen aufgeholt hat und beide auf dem gleichen Level sind, was sein größtes Ziel wäre.

Was rät er neuen Spielern? Er betont, dass jeder das Game in seinem eigenen Tempo spielen sollte, um den meisten Spaß aus Lost Ark herauszuholen. Neue Inhalte laufen nicht weg und können jederzeit gespielt werden.

Auf die Frage, was er Leuten sagen würden, die behaupten, sein Spiel wäre Pay2Win sagt er übrigens, dass Free2Play-Spieler keinerlei Hürden erwarten müssten.

Was haltet ihr von den Aussagen? Freut ihr euch auf Lost Ark oder habt ihr es sogar schon gespielt? Verspürt ihr persönlich Druck, die vorhandenen Inhalte schnell abschließen zu müssen oder spielt ihr, wie es der Chef empfiehlt, in eurer eigenen Geschwindigkeit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei MeinMMO.

Lost Ark schenkt euch zwei Charaktere auf Level 50, wenn ihr richtig spielt