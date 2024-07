Lost Ark ist eines der größten MMORPGs auf Steam – Jetzt zeigen die Macher ihr neues MMORPG

Grafisch haben sie das in einer halb isometrischen Ansicht umgesetzt, wobei die Grafik auf einem sehr guten Stand zu sein scheint. Zusammen mit dem dynamischen Kampfstil sieht Lord Nine damit auf den ersten Blick recht vielversprechend aus. Das MMORPG Lost Ark von den gleichen Machern bekommt im Juli ein großes Update, dass vor allem Spieler begeistern sollte, die nicht immer mit Teammitgliedern kämpfen wollen: I m MMORPG Lost Ark gibt es jetzt Raids für alle, die keine Lust auf andere Spieler haben

Neues MMORPG ist auf Steam in der Beta, wird hart kritisiert – So könnt ihr euch selbst eine Meinung bilden

Ihr könnt hier auch schon mal einen Blick auf die offene Spielwelt werfen, die von der westlichen Kultur inspiriert sein soll. Die Entwickler sollen, laut mmorpg.org.pl , dafür Länder wie Italien, Spanien oder Mexiko besucht haben, um verschiedene Gebiete in 3D zu scannen und in das Spiel einzubinden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem Showcase wurde jetzt einiges an Gameplay gezeigt, wobei ihr auch einen Blick auf den Charakter-Editor werfen könnt. Ein Kanal hat dies für euch in einem Video auf YouTube zusammengefasst:

Lord Nine: Cinematic Trailer für das neue MMORPG der Macher von Lost Ark führt euch in die Schlacht

Um welches Spiel geht es hier? Lord Nine ist das neue MMORPG von NX3 Games und Smilegate, den Machern von Lost Ark . Vor einigen Tagen feierte das neue Spiel in vielen asiatischen Ländern Premiere. Deswegen gibt es jetzt einige neue Infos und Gameplay zu sehen.

Das neue MMORPG „Lord Nine“ feiert in vielen asiatischen Ländern Premiere. Dabei gab es einiges an Gameplay und Informationen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to