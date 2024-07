Neues MMORPG ist auf Steam in der Beta, wird hart kritisiert – So könnt ihr euch selbst eine Meinung bilden

Bereits seit Juni 2024 läuft die geschlossene Beta-Phase von The Quinfall. Jetzt könnt ihr das ambitionierte MMORPG auf Steam auch ohne Beta-Zugang kurzzeitig ausprobieren.

Wie kann ich die Closed-Beta von The Quinfall ohne Einladung spielen? Auf diversen Kanälen haben die Entwickler des ambitionierten MMORPGs gestern, am 14. Juli 2024, angekündigt, dass jetzt auch alle Interessierten ohne Beta-Zugang die Server betreten dürfen.

Besucht dafür einfach die Produktseite auf Steam und wählt bei „Am Spieltest von The Quinfall Playtest teilnehmen“ die Option „Zugriff anfordern“ aus. Danach könnt ihr den Client des Spiels herunterladen – der „The Quinfall Playtest“-Ordner benötigt etwa 53 GB Speicherplatz.

Beachtet, dass die Closed-Beta nur noch bis zum 16. Juli 2024 läuft. Ihr habt also nicht allzu viel Zeit, um einen Ersteindruck von The Quinfall zu gewinnen. Zudem erklären die Entwickler, dass die Server-Kapazitäten der Beta begrenzt seien.

Zusätzlich zu den eingeladenen Beta-Testern sollen sich stets weitere 1.000 Interessierte einloggen können. Falls der Andrang deutlich größer ausfallen sollte, möchte das Team weitere Kapazitäten bereitstellen.

In diesem Trailer erfahrt ihr mehr zum Karawanen-System von The Quinfall:

Das sagen die Beta-Tester zu The Quinfall

Wie fällt das Feedback der bisherigen Tester aus? Aufgrund der großen Ambitionen äußerte manch ein Genre-Fan in der Vergangenheit die Befürchtung, The Quinfall könnte ein Scam sein. Dabei handelt es sich um ein auf den ersten Blick toll aussehendes Produkt, das aufgrund der spannend klingenden Versprechungen Geld in die Kassen der Entwickler spülen soll. Allerdings werden diese Versprechen nie in die Realität umgesetzt.

Die gute Nachricht: Dank der aktuellen Beta-Phase ist klar, dass in The Quinfall tatsächlich ein spielbares MMORPG steckt. Es gibt jedoch auch eine schlechte Nachricht: Diverse Beta-Tester äußern sich enttäuscht über das Erlebte.

Der Streamer Kanon, den ihr eventuell bereits durch seine zahlreichen Videos zu Throne and Liberty kennen könntet, erklärt auf Youtube, warum The Quinfall „das schlechteste MMO ist, das er jemals gespielt hat“:

Für The Quinfall gibt es zwei Steuerungsvarianten: den Action-Modus, um den Charakter zu steuern und zu kämpfen, sowie den Cursor-Modus, in dem man mit dem Mauszeiger Aktionen auswählt, den Streiter aber nicht bewegen kann. Das wirkt unintuitiv.

Überhaupt soll es sich schlecht anfühlen, durch die Welt zu laufen oder zu reiten. Das Pferd steuert sich wie ein Panzer. Viele Animationen wirken noch unfertig.

In den Kämpfen fehlt Treffer-Feedback, es ist zudem ungewöhnlich knifflig, recht schnell bewegende Ziele wie Kaninchen oder andere Spieler mit dem Schwert zu erwischen. Erwartet auf keinen Fall eine wuchtige, sich toll anfühlende Action-Kampf-Erfahrung wie in Black Desert.

Bereits die erste Quest des Spiels verlangt von den Abenteurern, 50 Feinde zu erledigen, die sich in einem bestimmten Areal befinden.

Gleich der erste Gegner im Tutorial war verbuggt. Auch spätere Monster reagieren teils nicht auf Angriffe oder nahe Charaktere. Dazu kommen weitere Bugs und eine unrunde Performance (die in den PvP-Kämpfen in der offenen Welt den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann).

Das gesamte User-Interface wirkt simpel und teils noch sehr unfertig.

Der Story-Sequenz vor der Charaktererstellung merkt man ihre KI-Wurzeln an. Grafisch bleibt das MMORPG hinter vielen älteren Genre-Vertretern zurück.

Gibt es auch positive Rückmeldungen aus der Community? Auf reddit bezeichnet Noxronin The Quinfall als „Eurojank“, also ein durchaus komplexes und tiefgehendes Spiel aus Europa, das aufgrund der Budget-Limitationen jedoch wenig optimiert wirkt und kaum Fokus auf die Inszenierung setzt.

Der reddit-Nutzer lobt die riesige Welt, die man ohne Ladebildschirme erkunden kann, sowie die verschiedenen Systeme wie Berufe, Handel, Schifffahrt, Angeln und mehr, die ihn von ihrer Komplexität an Black Desert erinnern. Auch das Bausystem soll recht gut sein. Außerdem lobt er, dass es Kanäle für PvP und PvE gibt, sodass niemand zum PvP gezwungen wird.

Zu guter Letzt erklärt Noxronin, dass es in The Quinfall kein Klassensystem gibt, sondern dass die ausgewählte Waffe den Spielstil bestimmt. Wer möchte, kann alle Waffen des Spiels meistern. Mehr Infos zum MMORPG findet ihr hier: The Quinfall stellt im Video seine vielseitige Welt vor – zeigt Wikinger-Dörfer und Wüsten-Lager