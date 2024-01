Throne and Liberty: Streamer erklärt, wie Pay2Win das neue MMORPG in Korea ist

Das neue MMORPG Throne and Liberty läuft seit etwa einem Monat in Korea. Ein großer Streamer, der das Spiel dort testet, hat nun erklärt, wie Pay2Win das neue MMORPG ist.

Um wen geht es? Der Twitch-Streamer Kanon gehört zu den größten Throne and Liberty -Streamern. Er spielt bereits in Korea zusammen mit einer Gilde aus internationalen Spielern, von denen die meisten Free2Play spielen.

Kurz nach Release des MMORPG hat er bereits über Pay2Win in Throne and Liberty (via YouTube) gesprochen, jetzt hat er ein Update-Video auf seinem YouTube-Kanal zu dem Thema veröffentlicht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Throne and Liberty sehen.

Kanon meint: „Systematisch ist dieses Spiel 100 % Pay2Win“

Ist Throne and Liberty Pay2Win? Der YouTuber berichtet, dass man in der koreanischen Version fast alle für den Fortschritt benötigten Items auf dem Marktplatz für echtes Geld erwerben kann.

Auf dem Marktplatz könne nur mit echtem Geld eingekauft werden. Um das abzuschwächen, hätten Free2Play-Spieler jedoch die Möglichkeit, viele der erhaltenen Items auf dem Marktplatz zu verkaufen, und so auch an Premium-Währung zu kommen.

Gerade im ersten Monat gäbe es in Korea ein gering Angebot an Waren. Daher seien Free2Play-Spieler nicht eher weit hinter Spielern zurückgefallen seien, die Geld für ihre Items ausgeben.

Wichtig ist zu erwähnen, dass Kanon nur von der koreanischen Version des Spiels berichtet. Wie es bei einer Veröffentlichung bei uns aussieht, ist noch unbekannt.

Also, lass mich das kurz herunterbrechen: Dieses Spiel ist systematisch zu 100 % Pay2Win. Allerdings ist das Pay2Win in seinem aktuellen Zustand nicht sozusagen schlecht, einfach aufgrund der Art und Weise, wie das Ausrüsten gestaltet ist und dem Fokus auf Handel sowie der Verfügbarkeit dieser „best-in-slot“ / lila Gegenstände im Marktplatz. Kanon im Video

Der Begriff „Pay2Win“ wird von den meisten unterschiedlich definiert. Kanon sagt in seinem Video, dass man im Shop Items kaufen könne, die Vorteile bringen, aber die würden Free2Play-Spielern auch zur Verfügung stehen.

Hier könnt ihr das vollständige Video sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was kann man alles kaufen? Man soll sich Gear der höchsten Level-Stufe kaufen können und auch die dazugehörigen Materialien, um das Gear aufzuwerten.

Auch an Gold soll man leicht kommen. Hier sagt der Streamer, dass es Items geben soll, die wenig Premium-Währung kosten, sich aber für viel Gold beim Händler verkaufen lassen.

Der Streamer sagt, ihm sei nur eine Sache bekannt, die man aktuell nicht mit echtem Geld kaufen kann, und das sei ein Material, das man zum Leveln der Skills brauchen würde. Alle anderen relevanten Items für den Progress seien im Marktplatz kaufbar.

Lohnt es sich, als Free2Play-Spieler zu spielen? Ja, das soll sich laut Kanon dennoch lohnen. Zwar könne man sich die wichtigsten Items im Spiel auch kaufen, jedoch würden diese von Gilden erfarmt.

Die Items sollen dann entweder an die Spieler der Gilde geben werden können oder eben auf dem Marktplatz laden. Dadurch sollen die Items erst immer in der Hand derer landen, die die Raids und Gilden-Events machen.

Kanon berichtet hier von der Monetarisierung von Throne and Liberty in Südkorea. Wie die Systeme aussehen werden, wenn das Spiel 2024 in Europa auf Steam erscheint, wissen wir noch nicht.

Kanon weist am Ende des Videos aber auch darauf hin, dass es mit steigendem Angebot an Items auf dem Marktplatz für Spieler leichter wird, mit echtem Geld gutes Gear zu kaufen. Wer als Free2Play-Spieler jedoch von Anfang an aktiv spielt, soll nicht weit zurückfallen. Auch Asmongold ist enttäuscht vom möglichen Pay2Win im Spiel, will es aber zu 100 % spielen.