Neues MMORPG Throne and Liberty spricht über das, wovor sich viele fürchten: den Shop und Pay2Win

Produzent Ahn Jong-ok und Manager Lee Moon-seop haben in einem Interview neue Details zum kommenden MMORPG Throne and Liberty verraten. Sie sprachen unter anderem über die PvP-Events und den globalen Release. Doch vor allem die neuen Informationen über den Ingame-Shop dürfte viele Spieler interessieren.

Wie ist der Ingame-Shop aufgebaut? In einem Interview mit der koreanischen Website Inven gaben die Entwickler Auskunft. Im Shop soll es vor allem kosmetische Items wie Haustiere oder zusätzliche Skins für die Reittiere geben. Das Entwicklerteam würde nicht planen, Items in den Shop zu integrieren, die Vorteile gegenüber anderen Spielern bringen.

Die Items gäben also keinen Bonus auf bestimmte Statuswerte und seien nicht einmal nötig, um die Sammlung an Haustieren und Transformationen zu vervollständigen. Dazu reichen lediglich die Belohnungen aus dem Spiel und den Events.

Das Verhältnis, wie die Haustiere und Skins erlangt werden können, soll folgendermaßen aufgespalten sein:

80 % können wohl aus dem Spiel erhalten werden

5 % sollen aus Events bekommen werden

15 % sollen im Ingame-Shop zur Verfügung stehen

Das Verhältnis soll allerdings nur zum Release des Spiels gelten. Inwieweit sich das Verhältnis nach mehreren Monaten unterscheiden wird, dazu machten die beiden Verantwortlichen keine Angabe.

Um euch einen Eindruck von Throne and Liberty zu verschaffen, könnt ihr das folgende Video anschauen:

So steht es um PvP-Events und den globalen Release

Wie steht es mit dem PvP? Im Laufe des Interviews kam das Thema PvP zur Sprache. NCsoft würde versuchen, eine Balance zwischen PvP und PvE herzustellen. Andere Spiele seien daran gescheitert, eine ausgewogene Mischung zu erschaffen.

Um das zu gewährleisten, sollen sich PvP- und PvE-Events nicht überlappen. PvP-Events sollen außerdem nicht in PvE-Jagdgebieten stattfinden. Immerhin hat der PvE-Anteil viel zu bieten: Zum Start soll es 6 Dungeons und 18 Weltbosse geben.

Es bleibe den Spielern überlassen, ob sie überhaupt am PvP teilnehmen wollen. Durch das PvE könne das Maximallevel erreicht und die Ausrüstung angepasst werden. Das PvP würde sich an Spieler richten, die es effizienter angehen wollen.

Wie sieht es nun mit dem Launch aus? Der Release des Spiels wurde bereits mehrmals verschoben, doch am 7. Dezember 2023 ist es zumindest in Korea so weit: An diesem Tag soll Throne and Liberty erscheinen.

Für den weltweiten Release sieht es immer noch schlecht aus: NCsoft ist nicht weiter darauf eingegangen, wann in 2024 das MMORPG im Westen erscheinen soll. Dafür erzählten die beiden im Interview, dass die Interessen westlicher Spieler genauso eingebaut werden wie die Interessen von koreanischen Spielern.

Die westliche Version soll dabei „grundsätzlich das gleiche Spiel“ wie die koreanische Version sein. Ob es Unterschiede geben wird und welche das sein werden, bleibt abzuwarten.

Wollt ihr euch noch mehr über Throne and Liberty informieren, können wir euch unsere Übersicht von MeinMMO nur ans Herz legen: Throne and Liberty: Alles zu Release, Klassen und Gameplay des neuen MMORPGs