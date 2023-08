Das neue MMORPG Throne and Liberty verschiebt seinen Release, um das langweilige Kampfsystem zu überarbeiten

Throne and Liberty sollte ursprünglich noch in der ersten Hälfte von 2023 erscheinen, wurde dann jedoch auf Oktober verschoben. Nun hat NCSoft im neusten Quartalsbericht bekannt gegeben, dass große Überarbeitungen anstehen. Daraus folgen ein Release in Korea im Q4 und ein globaler Release durch Amazon erst 2024.

Was hat NCSoft gesagt? Im Conference Call heißt es, dass der Release verschoben werden muss. Grund dafür sei das Spielerfeedback aus dem Beta-Test in Korea im Mai. Dort gab es einige Kritikpunkte, denen sich die Entwickler jetzt widmen wollen.

Der erste Punkt ist das Kampfsystem:

Bisher ist es ein starres Tab-Targeting und bekam bereits viel Kritik. Viele Fähigkeiten zwingen den Spieler, stehenzubleiben und in langen Animationen zu verharren. Im Nahkampf führte das sogar dazu, dass Feinde einfach weggelaufen und so dem Schaden entgangen sind.

Künftig soll das Kämpfen aber dynamischer werden. So sollt ihr euch bei Angriffen und Fähigkeiten mehr bewegen können. Genaue Details gibt es jedoch nicht.

Die zweite Überarbeitung bekommt das „Fortschrittssystem“. Viele Tester bemängelten, dass die Level-Phase gerade ab Stufe 20 sehr zäh sein soll. Auch das Verbessern der Ausrüstung wird als „sehr aufwändig“ bezeichnet. Hier soll es Verbesserungen geben.

Zudem erhofft sich NCSoft mehr Mundpropaganda für die Zukunft. Auch hier soll die Verschiebung vom Release helfen.

Wann erscheint Throne and Liberty jetzt? Das MMORPG soll in Korea im Dezember 2023 erscheinen. Für den Rest der Welt soll es dann einen globalen Release-Termin geben. Dieser liegt jedoch in der Hand von Amazon und soll erst 2024 stattfinden. Die Details hierzu werden vom Publisher selbst geteilt.

Positives Feedback zur Offenen Welt und den PvP-Schlachten

Was verrieten die Entwickler noch? Laut Hong Won-joon, dem CFO von NCSoft, gab es bei dem Test im Mai auch positives Feedback. Vor allem die Open World, die Massenschlachten im PvP und das Bezahlmodell sollen bei den Testern gut angekommen sein.

Throne and Liberty setzt auf Free2Play, allerdings mit einem Season-Pass und Aufwertungsmaterialien für die Ausrüstung direkt für echtes Geld. Außerdem gibt es die Boni:

Glücklicher Sammler : Fallen bei der Jagd Gegenstände, so sind diese ungebunden, und können dann gehandelt werden.

: Fallen bei der Jagd Gegenstände, so sind diese ungebunden, und können dann gehandelt werden. Spiel ohne Verbindung : Falls die Verbindung abbricht oder beendet wird, wird der Charakter weiter farmen, und zwar bis zu 8 Stunden am Tag.

Ob diese Inhalte aber genauso im Westen veröffentlicht werden, ist derzeit nicht bekannt. Amazon hat bereits bei Lost Ark einige Änderungen am Shop vorgenommen und plant dies auch für Blue Protocol.

NCSoft kämpft mit starken Verlusten, setzt nun auf „Nicht-MMOs“

Was wurde sonst im Conference Call gesagt? NCSoft hat mit starken Einbußen bei den Finanzen. Machte die Firma im ersten Quartal 2022 noch 790 Mrd. Won (550 Millionen Euro), waren es im zweiten Quartal 2023 nur noch 440 Mrd. Won (300 Millionen Euro). Vor allem die Mobile-Games haben einen starken Rückgang erlebt.

Für den wichtigsten Titel im Westen – Guild Wars 2 – läuft es stabil. Das MMORPG von NCSoft brachte rund 13 Millionen Euro Umsatz und hält sich damit über den Werten von 2018 bis 2021. Am Tiefpunkt 2020 gab es einen Umsatz von nur rund 8 Millionen Euro in einem Quartal.

Wie sieht die Zukunft aus? NCSoft verspricht sich viel von Throne and Liberty, auch aufgrund des Konsolen-Releases. Allerdings erwartet man keine „Explosion“ wie bei den Mobile-Titeln.

Insgesamt setzt die Firma künftig auch auf Spiele, die keine MMOs sind. Das ist für NCSoft ungewöhnlich. 2023 soll noch das Puzzle-Spiel Fuzz Up erscheinen. Für 2024 sind das Echtzeit-Strategiespiel Project G und Battle Crush, ein Nahkampf-Action-Game, geplant.

Außerdem arbeitet NCSoft wohl im Hintergrund noch an einem neuen MMORPG zum Horizon-Franchise: Sony plant wohl neues MMORPG zu Horizon: Zero Dawn – Holt die Entwickler von Blade & Soul ins Boot

Was sagt ihr zu der Verschiebung und den Plänen für die Überarbeitung? Wird das Throne and Liberty helfen oder eher schaden?