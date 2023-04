2023 erscheint ein neues MMORPG, das miserabel klingt – Aber ich freue mich trotzdem wie verrückt darauf

Throne and Liberty ist das neue MMORPG von NCSoft (Lineage, Aion) und sah in den ersten Trailern richtig gut aus. Doch die neusten Informationen aus Interviews und Leaks klingen gar nicht gut. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch freut sich trotzdem darauf und das hat einen bestimmten Grund.

Throne and Liberty klang anfangs wie das perfekte MMORPG für mich. Offene Spielwelt, Fokus auf Story, Kletterhaken und die Verwandlung in Reittiere, ein spannendes Wetter-System, das Einfluss auf Gebiete, Monster und Fähigkeiten hat, sowie riesige Weltbosse, die man nur in einer großen Gruppe besiegen kann. Dazu die starke Grafik in den ersten Trailern. Mein Enthusiasmus war geweckt.

Doch mit jedem neuen Detail sinkt meine Zuversicht. So wurde bereits bestätigt, dass es nachts offenes PvP ohne Karma-System geben soll. Zwar kann man keine Items verlieren, aber andere Spieler können einen in der offenen Welt ohne Strafen töten.

Angebliche Tester berichten zudem von einem starren Tab-Targeting beim Kampfsystem. Bei rund 80 % der Fähigkeiten sollt ihr euch nicht bewegen können, während ihr sie wirkt. Ihr steht also einfach nur an einem Ort herum. Manche Animationen sollen sogar so lang andauern, dass Feinde im Nahkampf einfach davor weglaufen können. Das klingt ziemlich öde.

Zuletzt sind zudem Informationen um Autoplay und Pay2Win bei den Skins aufgetaucht.

Trotzdem freue ich mich extrem auf den Release von Throne and Liberty. Und das liegt nicht daran, dass ich an den Erfolg des MMORPGs glaube, sondern weil es ein brandneues Spiel ist, zu dem wir nahezu gar nichts wissen. Mein Entdeckerdrang ist geweckt.

Dieser Trailer hat mich unglaublich heiß auf das Spiel gemacht:

Neue Welt, keine Ahnung

Wenn ein neues, großes MMORPG erscheint, fallen für mich immer Ostern und Weihnachten auf einen Tag. Wie ein Kind warte ich gespannt auf all die Geheimnisse, die ich entdecken kann, wie früher beim Auspacken der Geschenke.

Ich erkunde eine brandneue Welt, kenne keine Quests und lerne einen ganz neuen Spielstil. Dabei ist mir in den ersten Stunden sogar komplett egal, wie schlecht das Spiel ist. Jedes neue MMORPG ist ein neues Abenteuer, das ich genieße.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. Er hat allein in den letzten Jahren über 40 Spiele ausprobiert. Hauptsächlich verbringt er seine Zeit in Guild Wars 2, New World, ESO und Black Desert.

Bei Throne and Liberty kommt noch hinzu, dass ich keine Beta spielen konnte und kaum Details kenne. So wissen wir zwar, dass es anstelle von Klassen verschiedene Waffen geben wird. Doch die genauen Waffen und ihre Skills kennen wir nicht. Wir konnten bisher nur einige Infos aus dem Trailer sammeln, etwa 7 Waffenarten, die es mindestens geben wird.

Zudem soll das MMORPG simultan in der ganzen Welt erscheinen. Selbst die koreanischen Spieler haben also keinen Wissensvorsprung.

Mein Hype auf den Release des Spiels ist also ungebremst, trotz all der schlechten Nachrichten und des unklaren Release-Datums. Denn bisher heißt es immer noch, dass Throne and Liberty in der ersten Hälfte von 2023 erscheinen soll. Doch dafür haben die Entwickler nur noch knapp zwei Monate Zeit. Derzeit rechnen viele – mich eingeschlossen – mit einer Verschiebung.

Glaube ich, dass Throne and Liberty einen dauerhaften Erfolg haben wird? Eher nicht, zumindest wenn es genauso erscheint, wie die angeblichen Leaker es beschreiben. Aber ich weiß, dass sich zu Release Zehn- oder sogar Hunderttausende darauf stürzen werden und ich werde dazu gehören.

Was sagt ihr zu den Releases von neuen MMORPGs? Seid ihr da genauso enthusiastisch wie ich oder wartet ihr auf erste Tests und Videos und verzichtet lieber darauf, einen Flop zu spielen?