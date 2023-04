Neues MMORPG auf Steam hat höchste Systemanforderung des Genres – Zeigt nun Gameplay dazu

Perfect New World ist ein neues MMORPG, das noch im Mai in die Beta auf Steam starten wird. Dort hat es deutlich höhere Systemanforderungen als WoW, Black Desert oder New World. Nun haben die Entwickler knapp 9 Minuten Gameplay veröffentlicht und zeigen, was das Spiel ausmacht.

Was ist das für ein Spiel? Das neue MMORPG wird der Nachfolger von Perfect World, das 2005 bei uns erschienen ist und für viele dank Free2Play eine Alternative zu WoW war. Es setzt auf eine chinesische Spielwelt, Unreal Engine 4 und actionreiche Kämpfe.

In einem neuen Video wurden nun Details zum Spiel und vor allem zum kommenden Beta-Test im Mai verraten:

Bei der Charaktererstellung habt ihr zum Test die Wahl aus den 3 Klassen, die jeweils an 3 verschiedene Völker gebunden sind. Allerdings sollen noch vor dem Release weitere Klassen folgen.

Die Spielwelt soll komplett offen sein. Zum Test wird es vier verschiedene Zonen geben, die allesamt ein anderes Thema aufweisen. Eine Zone soll voll mit Rätseln sein, eine andere legt Wert auf Gruppen-Inhalte wie Bosskämpfe und Dracopolis wird wohl die Hauptstadt mit einem Mix aus chinesischen und Steampunk-Elementen wie Luftschiffen.

In der Spielwelt soll es zufällige Events geben, die auftauchen und an denen ihr dann teilnehmen könnt.

Ihr werdet in der offenen Welt mit Flügeln gleiten können.

Perfect New World bekommt ein Action-Kampfsystem ohne die Möglichkeit ein Ziel “einzuloggen”. Ihr müsst also immer aktiv mit euren Fähigkeiten zielen. Zudem gibt es Combos, die eure Angriffe verändern, etwa wenn ihr Feinde in die Luft schleudert.

Etwas unklar ist derzeit, wie es um das PvP steht. Zwar wird eine Arena gezeigt, doch ob es auch Kämpfe in der offenen Welt gibt, wurde weder bestätigt noch verneint.

Hier könnt ihr euch das neue Gameplay anschauen:

Das Kampfsystem kommt gut an, die Performance nicht

Was ist auffällig am Trailer? Die Welt von Perfect New World erinnert stark an die Optik von Spielen wie Swords of Legends Online oder Revelation Online, zwei chinesischen MMORPGs, die nur mittelmäßig im Westen angekommen sind. Lediglich die großen Jumping Puzzle in Mechanopolis und die Steampunk-Elemente in der Hauptstadt stechen etwas hervor.

Lob gibt es im reddit und unter dem YouTube-Video vor allem für das Kampfsystem. Das sieht sehr actionreich und dynamisch aus.

Jeder Charakter hat zudem mindestens 10 normale Fähigkeiten, zwei Spirit-Fähigkeiten und vier Slots für Consumables wie Tränke oder Buff-Food. Durch Combos und Kettenangriffe sollen sich die Fähigkeiten aber leicht verändern – etwa wenn man Feinde in der Luft trifft – was die Gesamtzahl nochmal erhöht.

Damit liegt man bei der reinen Zahl der einsetzbaren Skills deutlich vor aktuellen Titeln wie New World und Bless Unleashed oder den noch kommenden Spielen Throne and Liberty und Blue Protocol, das nur 7 Fähigkeiten bieten wird.

Große Kritik gibt es hingegen für die Performance. Obwohl der Spieler im Video nahezu immer alleine unterwegs ist, gibt es in einigen Szenen starke FPS-Drops. Auch der Detailgrad der Grafik und die Tatsache, dass das MMORPG in der Unreal Engine 4 und nicht der neueren 5 entwickelt wird, sorgen für Spott.

Hier sticht besonders hervor, dass Perfect New World extrem hohe Systemanforderungen hat. Die minimalen Voraussetzungen laut Steam sind:

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i7-10700K or AMD Ryzen 7-5700X

Speicher: 32 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 5700

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 70 GB

Zum Vergleich: WoW setzt beim Prozessor auf die 4. Generation und bei der Grafik auf NVIDIA GTX 900-Serie, GW2 braucht sogar nur einen Intel i3 2.8 GHz und eine NVIDIA GTS 250 als Mindestvoraussetzung.

Selbst moderne Titel wie New World (Intel Core i5-2400 und NVIDIA GTX 670) oder Throne and Liberty (Intel Core i5-6500 und NVIDIA GeForce GTX 1060) liegen deutlich darunter.

Perfect New World soll neben dem PC auch auf Xbox und PS5 erscheinen. Der Publisher Perfect World arbeitet zudem an 3 weiteren MMORPGs, darunter eine Mobile-Version zu Perfect New World, die aber eigenständig sein wird, ähnlich wie Black Desert Mobile.

Was sagt ihr zu dem neuen MMORPG? Spricht euch Perfect New World mit seinem Kampfsystem und seinen Inhalten an oder wartet ihr lieber auf einen anderen Titel?

