Tabula Rasa war eines der teuersten MMORPGs aller Zeiten, ist trotzdem gescheitert – Was war das Problem?

Tabula Rasa war ab 2001 das neue Projekt von Richard Garriot, dem Erfinder von Ultima Online und “Vater des MMORPG-Genres”. Sein neues Spiel war sehr ambitioniert und sehr teuer. Trotzdem konnte es nur einen Bruchteil der Ausgaben einspielen und wurde nach weniger als 2 Jahren wieder eingestellt. Was war da los?

Was machte das Spiel so interessant? Garriot selbst sagte damals, dass er etwas Neues kreieren wollte, was nicht in einer Fantasy- oder Mittelalterwelt spielt. Darum wurde Tabula Rasa ein Sci-Fi-Game mit einem Mix aus Shooter- und MMORPG-Elementen. Für das Projekt tat er sich mit dem koreanischen Entwickler NCSoft zusammen, der damals große Erfolge mit Lineage feierte.

Das grundsätzliche Konzept klang vielversprechend:

Die Erde wurde innerhalb von 5 Tagen von einer Alien-Rasse namens Bane überrannt. Alle Menschen arbeiten nun zusammen, um gegen die Bedrohung vorzugehen.

Als Spieler startete man als Rekrut und konnte sich dann über verschiedene Klassen immer weiter spezialisieren. Spezialisten konnte am Ende etwa Xenobiologen oder Ingenieure werden, während man als Soldat im Nahkampf als Gardist oder im Fernkampf als Scharfschütze spielen konnte.

Insgesamt gab es 8 verschiedene Klassen.

Ein Highlight waren die Battlegrounds, allerdings nicht als PvP-Inhalt. In den Gebieten kämpften die Spieler gemeinsam gegen die vorrückenden Aliens. Auch die Quests und Inhalte der Gebiete passten sich dynamisch an die Kampfsituation an. Es gab zudem Quests mit moralischen Fragen, die zum Nachdenken anregten.

Das MMORPG fokussierte sich stark auf PvE, was in Zeiten von Ultima Online, Tibia und Dark Age of Camelot eine Besonderheit war. Es gab lediglich ein großes Schlachtfeld fürs PvP sowie Duelle zwischen den Spielern.

Das Kampfsystem bot eine Mischung aus Tab-Targeting und Action-Kämpfen. Mit manchen Schusswaffen musste man selbst die Feinde anvisieren.

Tabula Rasa hatte zudem ein großes Budget. Mit 100 Millionen Dollar, die bis zum Release investiert wurden, zählte es auch heute noch zu den teuersten MMORPGs überhaupt. Zum Vergleich: SWTOR gilt – neben Star Citizen – als das teuerste MMORPG. Vom ersten Konzept bis zum Release soll es 200 Millionen Dollar verbraucht haben, so die Los Angeles Times. Allerdings generierte es bisher auch über 1 Milliarde Umsatz.

Doch der Erfolg bei Tabula Rasa blieb aus. Es erschien am 2. November 2007 und wurde schon am 28. Februar 2009 wieder abgeschaltet. Laut den Quartalsberichten von NCSoft spielte es gerade mal etwas mehr als 10 Millionen Dollar wieder ein. Ein Flop also.

Hier könnt ihr euch einen alten Gameplay-Trailer anschauen:

Vielversprechende Reviews, doch große Probleme im Mid- und Endgame

Wie kam das MMORPG an? Die ersten Reviews von Tabula Rasa klangen sehr positiv. PC Gamer UK gab etwa eine 83 von 100 und auch Eurogamer verlieh dem Spiel zu Release eine 8/10. IGN gab immerhin 75 Punkte und unsere Kollegen von der GameStar gaben eine 80.

Doch relativ schnell wurde klar, dass zwar der Einstieg recht gelungen war, doch im Midgame einige Probleme vorlagen. So gab es kaum Erklärungen zu dem Mod-System, mit dem man die Ausrüstung anpassen und aufwerten konnte und auch ein fehlendes Auktionshaus wurde kritisiert.

Zudem wurden alte Gebiete schnell von den Aliens überrannt, weil die Spieler mit höherem Level in die neuen Gebiete weitergezogen sind.

Im Endgame wiederum bot Tabula Rasa kaum Inhalte. Hier zeigte sich klar, dass das MMORPG zu früh veröffentlicht wurde.

Screenshots von unseren Kollegen bei der GameStar.

Wie ging es weiter? Relativ schnell nach dem Release gab es erste Entlassungen beim Studio. Garriot erklärte damals, dass dies normal sei, da vor der Veröffentlichung viele Mitarbeiter dazu geholt wurden, um dem Spiel den letzten Feinschliff zu geben.

Solche Entlassungen nach dem Release kritisierte jedoch auch der Chef vom MMORPG Rift, der dies als großen Punkt für das Scheitern seines Spiels sieht.

NCSoft jedoch bezeichnete den Release von Tabula Rasa in ihrem Conference Call als “Katastrophe”. Wenige Monate später hieß es sogar, dass sie nicht daran glauben würden, dass das Spiel jemals profitabel werden könne.

Am 10. Januar 2009 versuchte man das Spiel mit einem Wechsel von Abo-Modell auf Free2Play zu retten. Einige Wochen später wurde es dann ganz eingestellt.

Große Probleme zwischen dem amerikanischen Entwickler und NCSoft

Wie kam es zu diesen Problemen? Garriot erzählte in einem Interview (via Eurogamer), dass es Anfangs große Herausforderungen beim Setting des Spiels gab. So sollte Tabula Rasa ursprünglich ein MMORPG werden, das auch den asiatischen Markt anspricht, der damals als sehr vielversprechend galt. So kam es auch zu der Zusammenarbeit mit NCSoft.

Doch die ersten Jahre scheiterte das Team daran, eine authentische Welt zu kreieren. Garriot erklärte:

Wir haben die ersten Jahre damit verbracht, ein Spiel mit asiatischem Stil und asiatischen Einflüssen zu entwickeln, um sicherzustellen, dass wir in Asien beliebt sind. Aber wir bekamen immer wieder Feedback von unseren koreanischen Kollegen, die sagten: “Wisst ihr was, wenn ihr versucht, asiatische Pagoden oder asiatische Rüstungen oder Waffen zu machen, fühlt sich das nie heimisch an, sondern immer so, als ob ein Ausländer etwas für uns macht.” Das Problem, wie es uns gesagt wurde, war: “Stellt euch vor, wir würden eine europäische Burg machen: Anstatt die Steinmauern schön und gerade zu bauen, würden wir sie wie eine aufblasbare Burg kreieren, leicht gebogen wie eine Marshmallow-Burg. Wir würden vielleicht nicht bemerken, dass es nicht wie ein gutes Schloss aussieht, aber man würde sofort sehen, dass es eher cartoonhaft als stark und mächtig ist.”

Nach zwei Jahren entschied man sich dann, den asiatischen Look zu verwerfen und den Fokus auf Sci-Fi zu legen. Dazu wurden über 75 % des Codes und auch einige Mitarbeiter ausgetauscht. Gleichzeitig blieb laut Garriot aber der Druck von NCSoft, zu einem bestimmten Datum ein fertiges Produkt zu veröffentlichen.

Daraus resultierte dann ein MMORPG, das vor allem im Mid- und Endgame starke Probleme aufwies, obwohl das Konzept so großes Potential hatte.

Tabula Rasa gehört heute zu den toten MMORPGs, die ihr euch heute am meisten zurückwünscht. Im Ranking belegt es Platz 4, liegt jedoch weit hinter dem ersten Platz zurück.