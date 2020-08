5 tote MMORPGs, die ihr euch am meisten zurückwünscht

Wir von MeinMMO haben euch gefragt, welches tote MMORPG ihr euch am meisten zurückwünscht. Nun ist die Umfrage vorbei und wir präsentieren euch das Ergebnis und stellen die 5 Spiele genauer vor, die ihr nach ganz oben gevotet habt.

Im Laufe der Jahre wurden viele MMORPGs eingestellt und in einer Umfrage wollten wir von euch wissen, welche Spiele ihr euch zurückwünscht.

Wichtig dabei war, dass die zur Auswahl stehenden Titel bereits keinen offiziellen Server mehr haben dürfen. MMORPGs, die noch auf Privat-Servern laufen, waren trotzdem mit im Vote dabei.

Was zeigt das Ergebnis? 1.446 Stimmen wurden abgegeben, wobei jeder Teilnehmer auch nur genau eine Stimme hatte. 17 Spiele haben wir direkt vorgegeben und zudem konntet ihr für „ein Anderes“ stimmen und solltet dann einen Kommentar verfassen. Das Ranking der Plätze 17 bis 6 sieht wie folgt aus:

Starquest Online – 0,07% (1 Stimme)

Worlds Adrift – 0,28% (4 Stimmen)

Mythos – 0,34% (5 Stimmen)

Battlestar Galactica – 0,69% (10 Stimmen)

Phantasy Star Online 1 – 0,69% (10 Stimmen)

MapleStory 2 – 0,97% (14 Stimmen)

Matrix Online – 1,52% (22 Stimmen)

Lego Universe – 1,66% (24 Stimmen)

Bless Online – 1,73% (25 Stimmen)

Dragon’s Prophet – 2,01 % (29 Stimmen)

City of Heroes – 2,01 % (29 Stimmen)

Marvel Heroes – 2.49% (36 Stimmen)

Zudem wurden 91 Stimmen (6,29%) auf „ein Anderes“ gelegt, was insgesamt den dritten Platz im Ranking ausmacht. Allerdings wurde in den Kommentaren nur das Spiel RaiderZ genannt, das den Kriterien entsprach. Bei den anderen handelte es sich um Titel, die zwar nicht mehr großartig erweitert werden, aber noch immer auf offiziellen Servern laufen, wie beispielsweise Guild Wars 1 oder Rappelz.

Und nun kommen wir zu den 5 Spielen, die ihr euch am meisten zurückwünscht, wobei die Plätze 1 und 2 sehr dominiert haben.

Vanguard: Saga of Heroes

Setting: Fantasy | Entwickler: Sigil Games Online / Sony | Release-Datum: 30. Januar 2007 | Eingestellt: 31. Juli 2014 | Bezahlmodell: Pay2Play und ab 2012 Free2Play | Voting-Ergebnis: 3,25% (47 Stimmen)

Was war das für ein MMORPG? Vanguard: Saga of Heroes wollte Themepark und Sandbox miteinander mischen und hat dies sogar an vielen Stellen geschafft.

Im Fokus des Spiels standen das Crafting, die verschiedenen Klassen und schwere Dungeons, in denen jeder Herausforderungen finden konnte. Außerdem gab es ein Hosuing-System für 5.000 Accounts pro Server.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der YouTube-Kanal MMO Attack testete Vanguard im Mai 2013, nachdem es Free2Play wurde.

Was machte es besonders? Vanguard setzte auf 15 sehr unterschiedliche Klassen und richtig schwere Dungeons, in denen ihr euch mit einer Gruppe großen Herausforderungen stellen konntet.

Manche Bosse konnten jedoch nur besiegt werden, wenn eine spezielle Klasse anwesend war, womit man versuchte alle Klassen relevant zu halten.

Weitere Besonderheiten hatte das MMORPG im Crafting. So konnte man über eine Quest eine von drei Handwerksklassen lernen, die sich später nochmal in zwei weitere aufteilten. Das Leveln der Berufe ging dabei nicht nur über Sammeln von Materialien, sondern auch über Quests und Auftragsarbeiten für NPCs.

Woran scheiterte es? Das MMORPG erschien zu Release mit vielen Gameplay-Fehlern, Performance-Problemen und Bugs. Noch 2007 wurden die ersten Server zusammengeführt, sodass es keine eigenen Rollenspiel-Server mehr gab.

Vanguard hatte einfach keine Chance gegen World of Warcraft, das nur wenige Tage vor Release von Vanguard die neue Erweiterung Burning Crusade veröffentlicht hatte.