Diese 7 MMORPGs waren am schnellsten tot

Warum hatte das Spiel keinen Erfolg? MapleStory 2 war von Cheatern und Goldsellern geplagt. Diese ruinierten den anderen den Spaß und die Entwickler konnten das Problem einfach nicht in den Griff bekommen. Da immer mehr Spieler dem MMORPG den Rücken kehrten, wurden die Server in 2020 abgeschaltet.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wie lange lief das MMORPG? MapleStory startete am 10. Oktober 2018 sehr erfolgreich. Aber die Spieler sprangen schnell ab, weswegen das Ende am 27. Mai 2020 erfolgte.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf × zwei =

Insert

You are going to send email to