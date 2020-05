Es ist aus. MapleStory 2 hat seine Pforten auf Steam geschlossen. Dabei war das MMORPG im Jahr 2018 doch so erfolgreich…

Wann erfolgte das Ende? Die Server wurden bereits um 7 Uhr am Morgen des 28. Mai abgeschaltet. Die Steam-Seite von MapleStory 2 ist nicht mehr zu erreichen.

So sah MapleStory 2 aus. Jetzt wurde es abgeschaltet.

Das Ende eines Steam-Hits

Warum wurde MapelStory 2 abgeschaltet? Es gibt einige Gründe für das Aus des MMORPGs. Obwohl es zu Beginn viele Spieler ansprach, konnte es diese auf Dauer einfach nicht halten. Zu den Problemen des Spiels zählten:

Es gab zu viel Grind. Das Gameplay war aufgrund eines Zufalls-Elements zu repetitiv und gute Items sowie Ressourcen waren zu schwer zu bekommen. Spieler empfanden den Grind als langweiliges Spiel-Element.

MapleStory 2 hatte außerdem mit Gold-Sellern und Cheatern zu kämpfen, was einigen den Spielspaß verdarb. Die Entwickler bekamen das Problem einfach nicht in den Griff.

Spieler konnten eigene Kostüme gestalten, was manche ausnutzten, um etwa Hitler-Kostüme zu verbreiten. Dabei richtete sich MapleStory eher an ein jüngeres Publikum. Es hagelte Kritik für diese Kostüme.

Dies führte dazu, dass die Spielerzahlen auf Steamcharts nach dem Release im Oktober 2018 stark nach unten gingen. Selbst größere Erweiterungen und Updates konnten den Abwärtstrend nicht aufhalten.

Selbst das umfangreiche Awakening-Update konnte MapleStory 2 nicht retten.

Wie startete MapleStory 2 denn? Bei Release ging das MMORPG durch die Decke. Im Peak waren 42.278 gleichzeitige Spieler online, was MapleStory 2 Ende 2018 zu einem Hit auf Steam machte. Der Erfolg hielt aber nur kurz an. Schon im November 2018 verlor das MMORPG massiv Spieler und dies setzte sich in den Monaten darauf so fort.

Wie erklärte Nexon die Abschaltung? Das Unternehmen hatte folgende Begründung parat:

Wir sind für immer dankbar für eure Geduld und euer Engagement bezüglich MapleStory 2, als wir versuchten, das Spiel beginnend mit Project New Leaf zu überarbeiten. Letztendlich haben wir jedoch entschieden, dass wir nicht in der Lage sein werden, die Art von Service bereitzustellen, die euren Erwartungen entspricht. Wir haben uns den aktuellen Stand des Spiels und seine zukünftige Roadmap genau angesehen und sind leider zu dem Schluss gekommen, dass es schwierig sein wird, das Spiel langfristig fortzusetzen, während wir dem treu bleiben, was MapleStory 2 zu eurem MapleStory 2 gemacht hat. Entwickler von MapleStory 2

Wie empfindet ihr das Ende des MMORPGs MapleStory 2? Hättet ihr gehofft, länger spielen zu können?

