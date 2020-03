Das MMORPG MapleStory 2 schien sich 2018 zu einem Hit zu entwickeln, doch jetzt steht es vor dem Aus. Die Server schließen.

Wie gut ist MapleStory 2 gestartet? Das MMORPG erschien im Oktober 2018 und erzielte auf Anhieb im Peak 42.278 gleichzeitige Spieler über Steam. Sogar die Bewertungen sind mit 74% weiterhin größtenteils positiv. Das MMORPG kam gut an, hatte aber vor allem mit Gold-Sellern und Cheatern zu kämpfen. Zudem gab es sehr viel Grinding.

MapleStory 2 war Anfangs auf Steam ein Hit. Jetzt wird es abgeschaltet.

Das Aus eines Hits

Was geben die Entwickler jetzt bekannt? MapleStory wird zum 27. Mai abgeschaltet. Ab sofort ist es nicht mehr möglich, im Ingame Shop einzukaufen.

Wir sind für immer dankbar für eure Geduld und euer Engagement bezüglich MapleStory 2, als wir versuchten, das Spiel beginnend mit Project New Leaf zu überarbeiten. Letztendlich haben wir jedoch entschieden, dass wir nicht in der Lage sein werden, die Art von Service bereitzustellen, die euren Erwartungen entspricht. Wir haben uns den aktuellen Stand des Spiels und seine zukünftige Roadmap genau angesehen und sind leider zu dem Schluss gekommen, dass es schwierig sein wird, das Spiel langfristig fortzusetzen, während wir dem treu bleiben, was MapleStory 2 zu eurem MapleStory 2 gemacht hat. Entwickler von MapleStory 2

Warum wird das Spiel abgeschaltet? Trotz des starken Launchs dieses Anime-MMORPGs im Oktober 2018, sieht man anhand von Steamcharts einen stetigen Spielerschwund. In all der Zeit konnte nur in zwei Monaten ein Zuwachs festgestellt werden, als neue, größere Updates erschienen.

Hierfür nennen die Spieler mehrere Gründe:

Der Grind war einfach zu hoch. Das Zufalls-Element, beim Spielen gute Items und Ressourcen zu bekommen, führte zu einem stark repetitiven Gameplay. MapleStory 2 wurde dadurch einfach recht schnell langweilig.

Die Entwickler bekamen das Problem mit den Gold-Sellern und Cheatern einfach nicht in den Griff und das wirkte sich negativ auf den Spielspaß aus.

Die von Spielern erstellten Kostüme stellten ein Problem dar, da deren Gestaltung kaum überprüft wurde. So rannten manche in Hitler-Kostümen herum, obwohl gerade viele Minderjährige MapleStory 2 spielten.

MapleStory-2-Spieler mit Trump-Maske und „Make America Great Again“-Mütze.

MapleStory-2-Fans sind traurig

Wie reagieren die Spieler auf die Schließung? MapleStory 2 hat nach wie vor richtig gute Bewertungen auf Steam. Daher zeigen gerade die Fans Unverständnis über die Entscheidung.

DarkNicky erklärt über Steam: „Heilige Sch… Sie schalten es ab! Ich liebe dieses Spiel. Warum schließt es? Ich meine, es hat mir nicht gefallen, wie sie die USA in Ost und West geteilt haben … vielleicht hätte ein Megaserver den Untergang verhindert! Ich bin sehr traurig. Wird es jetzt vielleicht ein MapleStory 3 geben?“

Asunai ist sauer: „Die Entwickler haben beschlossen, den Service abrupt zu beenden und allen Rückerstattungen zu gewähren, die über die Nexon-Website gekauft haben, jedoch nicht über Steam. Ich weiß nicht einmal, warum das Spiel eingestellt wird, es scheint doch eine anständige Spielerbasis zu haben.“

Arashi zeigt sich traurig: „Ich habe dieses Spiel geliebt und werde es vermissen. Es war so ein einzigartiges MMO und trotz seiner Mängel hatte ich viel Spaß beim Spielen. Mit Sicherheit ein Spiel, an das ich mich erinnern werde. Danke für das tolle Spiel!“

Hattet ihr MapleStory 2 gespielt? Seid ihr jetzt traurig, dass es abgeschaltet wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.