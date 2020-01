Ich sage voraus: Diese 6 MMOs sterben 2020

Das neue Jahr hat begonnen und viele neue Spiele stehen in den Startlöchern. Doch es wird auch Spiele einige geben, für die 2020 das letzte Jahr sein wird. Unser Redakteur Alexander Leitsch stellt euch 6 MMOs vor, die in seinen Augen 2020 nicht überleben werden.

Was für MMOs könnten 2020 sterben? Nachdem ich eine Liste über MMOs, die 2019 nicht überlebt haben, erstellt habe, spielte ich bereits mit dem Gedanken, was für Spiele es im nächsten Jahr erwischen könnte.

Immer wieder wird darüber gesprochen, dass bestimmte MMOs bereits tot sind, obwohl sich auf ihren Servern noch immer hunderte oder tausende Spieler tummeln. Solche Spiele sind in dieser Liste nicht gemeint.

Stattdessen habe ich nach MMOs gesucht, die mit ernsthaften Problemen und/oder nachweisbaren Spielerschwund zu kämpfen haben. Das bedeutet zwar nicht automatisch, dass sie wirklich dieses Jahr eingestampft werden, aber die Chance dafür ist hoch. Jede Entscheidung wird dabei auch von mir begründet.

Ashes of Creation Apocalypse – Das Standalone zum MMORPG

Genre: Battle Royale | Entwickler: Intrepid Studios | Plattform: PC | Release-Datum: 24. September 2019 | Modell: Free2Play

Was ist Ashes of Creation Apocalypse? Apocalypse ist ein eigenständiges PvP-Spiel zu dem MMORPG Ashes of Creation. Seine Funktion ist eigentlich das Stressen der Server und Testen von Kampfsystemen.

Veröffentlicht wurde es jedoch als Battle Royale in einer Fantasy-Welt. Zudem sollte es bereits 2018 erscheinen, kämpfte jedoch mit großen Problemen, sodass sich der Release verzögerte.

Wie geht es dem Spiel aktuell? Aktuell hat Apocalypse laut Steamcharts durchschnittlich 7 Spieler. Der Peak im Dezember 2019 lag bei 21, im Oktober zu Release bei 288 Spielern.

Darum glaube ich, dass Apocalypse 2020 sterben wird: Das Standalone kommt vielen Fans von Ashes of Creation bisher nicht gut an. Sie kritisieren es, weil es das MMORPG nicht repräsentiert und zudem stark monetarisiert wird.

Ein weiteres Problem für das Standalone wird der Release der Alpha von Ashes of Creation sein, der für 2020 geplant ist. Die echten Fans werden dann entsprechende Streams dazu schauen oder selbst Hand anlegen. Wer möchte sich dann noch einer schwächeren Version davon zuwenden?

Im Frühjahr 2020 soll Apocalypse um einen Festungsmodus erweitert werden. Ob das aber genügt, um Spieler dafür zu begeistern, bleibt fraglich. Ich gehe davon aus, dass spätestens mit dem Start der Alpha die Lichter von Apocalypse ausgeknipst werden.

Rift – Das vergessene MMORPG von Trion Worlds

Genre: MMORPG | Entwickler: Trion Worlds | Plattform: PC | Release-Datum: 1. März 2011 | Modell: Free2Play

Was ist Rift? Rift ist ein MMORPG vom Entwickler Trion Worlds, der 2018 von der deutschen Firma Gamigo übernommen wurde. Es orientiert sich stark am Gameplay von World of Warcraft, wobei es mit den „Rifts“ eine eigene Mechanik entwickelt hat.

Das Spiel begann auch mit einem Abo-Modell, wechselte am 12. Juni 2013 jedoch auf Free2Play mit optionalem Abo. Die Entwickler erkannten das Potential dieses Markts und erweiterten das MMORPG regelmäßig.

2016 änderte sich das jedoch und die Spieler warfen dem Entwickler vor, Free2Play-Spielern das Leben schwerzumachen. Inzwischen ist Rift etwas in Vergessenheit geraten.

Wie geht es Rift aktuell? Rift soll nach eigener Aussage keine großen Erweiterungen in großen Abständen bekommen, dafür häufiger kleine Updates. Das funktionierte bisher nur bedingt.

Die Updates 2019 bestanden vor allem aus der Einführung eines Battle Passes und der Zusammenlegung der europäischen Server. Spieler befürchten bereits, dass das MMORPG in einer Art Wartungsmodus übergehen wird. Publisher Gamigo bestreitet dies jedoch.

Darum glaube ich, dass Rift 2020 sterben wird: Die größte Schlagzeile 2019 machte Rift damit, dass der Klassik-Server gescheitert ist. Am Anfang boomte der Server zwar, aber viele Bugs und Probleme führten dann zum Aus.

Außerdem passiert in dem MMORPG gefühlt nichts mehr abseits von kleinen Events und Bugfixes. Das spiegelt sich auch in den Foren und im reddit wider. Es gibt wenige Beiträge und wenn sind diese eher negativ eingestellt.

Day of Dragons – Survival-Spiel mit vielen Problemen

Genre: Battle Royale | Entwickler: Beawesome Games | Plattform: PC | Release-Datum: 4. Dezember 2019 Early Access | Modell: Buy2Play

Was ist Day of Dragons? Day of Dragons ist ein Survival-MMO, bei dem ihr als Drache aus einem Ei schlüpft und in einer harten Welt überleben müsst. Dazu gilt es Nahrung und Wasser zu finden und natürlich auch anderen Spielern in Form von Drachen zu begegnen.

Ein weiterer Clou ist, dass man als Drache älter wird und selbst Eier legen kann, aus denen dann wiederum neue Drachen schlüpfen.

Insgesamt sorgte das Spiel für viel Aufmerksamkeit und erreichte auf Kickstarter mehr als 500.000$.

Wie geht es Day of Dragons aktuell? Kurz nach dem Release im Early Access gab es bereits große Probleme für das Spiel. So wurden Betrugsvorwürfe laut, weil das MMO kaum Entwicklung gemacht hat und an vielen Stellen noch aus vorgefertigten Assets besteht.

Auch die Kommunikation rund um Day of Dragons wurde stark kritisert.

Laut Steamcharts schauten im Dezember immerhin 1.063 Spieler im Peak in das Spiel. Das Interesse ist am 9. Dezember und damit wenige Tage nach Release spürbar nach unten gegangen, weil es laut Reviews kaum etwas zu tun gibt.

Darum glaube ich, dass Day of Dragons sterben wird: Auf Steam hat das Spiel aktuell zwar ausgeglichene Reviews, aber gelobt werden bisher vor allem die Ideen, Konzepte und die Grafik. Nichts davon ist bisher final.

Der Hauptverantwortliche für das Spiel scheint zwar ambitioniert, aber die Kommunikation und das Bild nach außen sind eher negativ. Deshalb glaube ich, dass Day of Dragons den Early Access nicht verlassen wird.