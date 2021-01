Ich sage voraus: Diese 6 MMOs sterben 2021

Legends of Aria der Citadel Studios orientiert sich stark an klassischen Sandbox-MMORPGs wie Ultima Online. Gemeinsam mit anderen Spielern baut Ihr eigene Städt...

Das letzte Entwickler-Update auf Steam gab es am 16. Juli. Aktuell deutet alles darauf hin, dass Population Zero 2021 nicht überleben wird.

Durch das Buy2Play gibt es gleichzeitig eine Hürde, die neue Spieler von Population Zero fernhält. Wer jetzt sieht, dass lediglich 6 Spieler in dem MMO unterwegs sind, wird kaum 28 Euro dafür ausgeben.

Darum glaube ich, dass Population Zero 2021 sterben wird: Population Zero hatte durch die PvE-Inhalte einige Server, die sich regelmäßig resetten, und mit der Idee mit dem Über-Alien echtes Potenzial. Doch die russischen Entwickler von Enplex konnten ihre Pläne nicht umsetzen und brachten ein Spiel heraus, das deutlich unter den Erwartungen blieb.

Schon seit August gab es immer wieder Tage, an denen 0 Spieler das Survival-MMO spielten . Die durchschnittliche Spielerzahl der letzten 30 Tage liegt bei 1,6 und im Peak waren 6 gleichzeitig online ( via Steamcharts ).

In den Wochen nach Release kündigten die Entwickler viele Updates an und teilten eine kurzfristige und eine langfristige Roadmap . Doch die Spielerzahlen machen dem Namen des Spiels inzwischen alle Ehre.

Wie geht es Population Zero aktuell? Zum Start auf Steam zog das Spiel 554 Spieler im Peak an. Viele fanden dabei die Grundidee des Spiels gut, aber hat auch einige Kritikpunkte, darunter:

Was ist das für ein Spiel? Population Zero ist ein Survival-Spiel vom russischen Entwickler Enplex, das mit einigen coolen Ideen das Genre aufmischen wollte :

