Am 5. Mai startete das Survival-MMO Population Zero in den Early Access auf Steam. Nun, Ende August, sieht es in den Spielerzahlen nicht gut. Zwischenzeitlich hatte es tatsächlich 0 Spieler und macht damit seinem Namen alle Ehre.

Was ist das für ein Spiel? Population Zero ist ein Survival-Spiel vom russischen Entwickler Enplex, das mit einigen coolen Ideen das Genre aufmischen wollte:

Es gibt verschiedene Spielmodi, darunter reines PvE oder PvP.

Jeder Modus läuft über einen bestimmten Zyklus (meist 7 Tage) und wird dann zurückgesetzt.

Innerhalb des Zyklus sollt ihr Aufgaben erledigen und könnt euch dauerhafte Fortschritte für den Account freischalten.

Solltet ihr zu oft sterben, werdet ihr zum Über-Alien und habt damit einen letzten Versuch, um eure Aufgaben abzuschließen.

Link zum YouTube Inhalt

Wie geht es dem MMO heute? Schon zum Start hatte Population Zero mit Problemen zu kämpfen. Weil einige wichtige Features wie das Spielen in Gruppen oder Gilden fehlten, fielen die ersten Reviews sehr negativ aus.

In den Wochen danach kündigten die Entwickler viele Updates an und teilten eine kurzfristige und eine langfristige Roadmap. Doch die Spielerzahlen sehen heute, am 25. August, auf Steam gar nicht gut aus.

Zum Zeitpunkt des Artikels, um 16:00 Uhr, spielten 0 Spieler Population Zero. In den letzten 24 Stunden waren es immerhin 2. Da Population Zero nur auf Steam erschienen ist, handelt es sich hierbei um die komplette Population des MMOs.

Die Spielerzahlen von Population Zero (via Steamcharts).

Funkstille inzwischen auch bei den Entwicklern

Hat Population Zero eine Zukunft? Die Reviews in den letzten 30 Tagen zeichnen ein sehr negatives Bild des Spiels. Von den 19 Bewertungen fielen nur 31% (6 Stück) positiv aus.

Noch immer bemängeln Spieler, dass elementare Inhalte wie die eigene Tastenbelegung fehlen und der Grind viel zu groß sei. Zudem ist natürlich die geringe Spielerzahl inzwischen ein großes Manko.

Die Entwickler selbst versuchten mit einigen Updates das Ruder herumzureißen. Ende Juli kündigten sie sogar Twitch Drops an, um auf sich aufmerksam zu machen.

Diese Methode funktionierte bereits bei Spielen wie Escape from Tarkov oder The Elder Scrolls Online ganz gut.

Population Zero setzt auf ein SciFi-Setting, jedoch mit mittelalterlichen Waffen wie Speeren statt futuristischen Laser-Waffen.

Doch seit dieser Ankündigung am 25. Juli herrscht Funkstille. Ob Population Zero noch ein Update bekommen wird, ist derzeit nicht bekannt. Ob ein neues Update das Spiel überhaupt retten kann, ist ebenfalls ungewiss.

