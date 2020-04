Population Zero ist ein Survival-MMO, in dem ihr auf dem Planeten Kepler gestrandet seid und dort überleben müsst. Zusammen mit tausenden von weiteren Kolonisten sammelt ihr Ressourcen, errichtet Unterkünfte und kämpft gegen Aliens auf dem Planeten. Doch aufgepasst: Ein Zyklus dauert nur 7 Tage. Dann geht alles wieder von vorne los. Population Zero startet am 5. Mai in den Early Access auf Steam.