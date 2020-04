Das neue Survival-MMO Population Zero bewegt sich immer weiter auf seinen Release zu. In einem Video können sich Spieler nun das spannende Kampfsystem des Spiels genauer anschauen.

Das ist Population Zero: Bei Population Zero handelt es sich um ein MMO, das einen besonderen Fokus auf Story und Survival-Elemente legt. Bei seiner Vorstellung wirkte es ein wenig wie No Man’s Sky als MMO. Ihr seid ein Siedler auf dem Planeten Kepler – und müsst es irgendwie hinbekommen, dort zu überleben.

Sowohl die örtlichen Aliens, als auch andere von Spielern gesteuerte Siedler erschweren euch diese Aufgabe. Um gegen sie zu bestehen, gilt es, das Nahkampf-System des Spiels zu meistern. Und das sieht so aus:

Die Entwickler stellen ihr Kampfsystem vor

Spieler jagen Monster – schwache Kämpfer werden selbst welche

Das bietet das Kampfsystem: Im Video zeigen die Entwickler zuerst, wie der Kampf gegen die örtlichen Monster aussieht. Mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet haut ihr auf alles, was sich bewegt. Mithilfe der aus dem Kampf gewonnenen Ressourcen könnt ihr anschließend neue Ausrüstung herstellen.

Im PvP tretet ihr gegen andere Spieler an, die es auf eure Beute abgesehen haben. Das Kampfsystem soll die Skills seiner Spieler herausfordern. Wer also besonders gut kämpft, dürfte hier im Vorteil sein. Doch schwache Kämpfer können sich ebenfalls auf ein spannendes Spielelement freuen.

Als Monster auf Pirsch gehen: Sterben Spieler zu oft im Kampf, tritt eine „Mutation“ ein, so die Entwickler. So können sich Siedler zu den sogenannten „Void“ entwickeln – Über-Aliens, die schneller, stärker und agiler sind, als die Siedler.

Die Void kämpfen nicht mehr mit Waffen, sondern mit ihren Klauen. Das einzige Ziel der Void: Alle Siedler zu eliminieren. Dementsprechend kann es sich für zu Void gewordenen Spielern lohnen, gemeinsam gegen die Siedler vorzugehen, die sie überhaupt in dieses Schicksal gedrängt haben. Aber Vorsicht: Void haben nur ein Leben – und auch Siedler können sich verbünden.

Wann kommt Population Zero? Der Start von Population Zero ist aktuell für den 5. Mai 2020 auf Steam vorgesehen. Es gehört zu einer Reihe spannender MMOs, die sich aktuell in Entwicklung befinden.