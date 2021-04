MMO wollte das Survival-Genre revolutionieren – Ist jetzt wohl tot

Das Survival-MMO Population Zero erschien vor knapp einem Jahr auf Steam und wollte nach eigener Aussage das Genre revolutionieren. Nun jedoch wurde die Webseite deaktiviert und der Client lässt sich über Steam nicht mehr starten. Alles deutet darauf hin, dass es still und heimlich abgeschaltet wurde.

Was war das für ein Spiel? Population Zero war ein Survival-Spiel vom russischen Entwickler Enplex, das optisch und spielerisch an eine Mischung aus No Man’s Sky und Last Oasis erinnert.

Das MMO wollte jedoch mit einigen interessanten Ideen das Survival-Genre aufmischen:

Es gab verschiedene Spielmodi, darunter einen puren PvE-Modus und auch PvP

Jedes Modus bot kurze Sessions (meist 2 bis 7 Tage), ehe alles zurückgesetzt und teilweise neue Regularien aufgestellt wurden

Innerhalb des Zyklus konntet ihr Aufgaben erledigen und darüber dauerhafte Fortschritte für den Account freischalten, darunter neue Modi

Solltet ihr zu in einem Modus oft sterben, wurdet ihr zum Über-Alien und habt damit einen letzten Versuch, um eure Aufgaben abzuschließen. Versagt ihr als Über-Alien, war die Runde für euch gelaufen

Auf der offiziellen Webseite zum Spiel warb das MMO mit der “Neugestaltung des Survival-Genres” und bezog sich dabei vor allem auf die kurzen Sessions und den generellen Gameplay-Loop. Wie dieser aussah, zeigt dieses Bild:

So lief eine Runde in Population Zero ab

Was ist nun passiert? Die Webseite zu Population Zero lässt sich aktuell nicht mehr aufrufen. Zudem kann man seit Mitte März den Client über Steam nicht mehr öffnen (via MMORPG.org.pl) und auch der Discord-Server zum Spiel existiert nicht mehr.

Alles deutet darauf hin, dass das Survival-MMO still und heimlich eingestellt wurde. Eine große Überraschung ist das jedoch nicht, denn schon im August 2020 haben wir darüber berichtet, dass die Spielerzahlen langsam aber sicher gegen 0 gingen:

Survival-MMO Population Zero macht seinem Namen alle Ehre – hat wirklich fast 0 Spieler

Technische Probleme, geringer Spielerbasis und fehlende Motivation

Woran ist das MMO gescheitert? An sich hatte Population Zero einige gute Ansätze, darunter actionreiche Kämpfe, verschiedene Spielmodi, eine Story und ein Perk-System für die Ausrüstung.

Doch schon zu Release gab es etliche Probleme:

Es fehlten wichtige soziale Features wie ein Gruppen-System, Gilden oder überhaupt die Möglichkeit mit Freunden zusammenzuspielen

Es gab technische Probleme wie Lags und Server-Ausfälle

Außerdem fehlten Einstellungsmöglichkeiten, darunter Optionen für eigene Tastenbelegungen

Auch das Tutorial wurde kritisiert, weil es viel zu wenige Informationen gab

Zwar versprachen die Entwickler schnelle Besserung und veröffentlichten auch eine Roadmap für die kommenden Monate, doch das Interesse fiel stark ab.

Schon zu Release gab es “nur” 2.170 gleichzeitige Spieler, die bis heute den Höhepunkt des Spiels ausmachen. Bereits im Juni 2020 gab es erste Tage, an denen 0 Spieler online waren. Den letzten Post der Entwickler auf Steam gab es im Juli.

Das Ende hat sich also abgezeichnet und wir von MeinMMO haben es auch Anfang des Jahres vorhergesagt: Ich sage voraus: Diese 6 MMOs sterben 2021.

Was sind gute Alternativen? Auch wenn die wenigsten unserer Leser wohl Population Zero nachtrauern werden, möchten wir euch trotzdem einige interessante Survival-Alternativen vorstellen.

Eines der besten Spiele des Genres dürfte derzeit Valheim sein. Dort spielt ihr einen Wikinger in einer von der nordischen Mythologie inspirierten Welt. Ihr könnt darin Monster zähmen, viel craften, Häuser errichten und harte Bossgegner herausfordern. Lediglich die Grafik ist etwas gewöhnungsbedürftig. Valheim lässt sich allein, aber auch im Koop spielen.

Wer sich lieber mit anderen Spielern auf offenen Servern tummelt, kann sich die Dauerbrenner Rust oder Ark: Survival Evolved anschauen.

Eine Übersicht über die besten Survival-Spiele haben wir euch hier zusammengestellt: Die 25 besten Survival-Games 2021 für PlayStation, Xbox und PC.