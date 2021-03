7 Dinge, die das neue Survival-MMO The Day Before anders macht als The Division

Das Survival-MMO The Day Before wird seit seiner Ankündigung häufig mit dem Loot-Shooter The Division verglichen. Doch wo liegen die Ähnlichkeiten und viel wichtiger: Was macht es anders? MeinMMO zeigt euch 7 Dinge, die die beiden unterscheiden.

Was ist The Day Before? Dabei handelt es sich um ein Survival-MMO, das optisch stark an den Shooter The Division erinnert. Entwickelt wird The Day Before vom Studio FNTASTIC, der Publisher ist Mytona. Schon der erste Trailer zeigte einige Gemeinsamkeiten. Seit der ersten Ankündigung wird dieser Vergleich daher auch sehr häufig von Spielern gezogen.

In diesem Special fasst MeinMMO kurz die Gemeinsamkeiten der beiden Spiele zusammen. Wir möchten aber vor allem auf die Unterschiede eingehen, die mittlerweile bekannt sind.

Das haben die beiden Spiele gemeinsam:

Beide sind Third-Person-Shooter mit Deckungs-System

Sie haben einen sehr ähnlichen Grafik-Stil

Beide haben eine große Open World zum Erkunden

Beide spielen in einer post-apokalyptischen USA

Beide haben ein postapokalyptisches Setting, mit einer Pandemie als Ursache für den Untergang

Beide bieten PvP, in dem man anderen Spielern ihren Loot klauen kann

Dieses Bild veranschaulicht, wie ähnlich beide Titel auf den ersten Blick aussehen.

Trotz dieser vielen Gemeinsamkeiten gibt es doch einiges, das die beiden Shooter voneinander unterscheidet. Wir fassen hier 7 davon für euch zusammen.

In The Day Before gibt es Zombies

So ist das in The Day Before: The Day Before geht den Weg der klassischen Zombie-Apokalypse. Zwar ist hier auch eine Pandemie die zugrundeliegende Ursache für den Untergang der Welt, hier sind allerdings Zombies die Hauptbedrohung.

Die Zombies sind dabei keine abgedrehten Mutanten, sondern sollen eher “realistisch” sein. Ihr werdet also eher keine Säure-spuckenden 3-Meter-Zombies treffen. Dennoch bleiben auch die Menschen eine Bedrohung. Ihr trefft sowohl auf Freunde als auch Feinde. Dazu kommen noch andere Spieler, die immer eine Bedrohung sein können.

Hier seht ihr Gameplay zu The Day Before:

Hier seht ihr Gameplay zu The Day Before:

So ist das in The Division 1 und 2: In den Loot-Shootern hat eine tödliche Krankheit die Welt ins Chaos gestürzt. Dabei hält sich The Division aber noch zumindest in Teilen an realistische Szenarien.

Spieler sind Teil der Division und im Auftrag der Regierung, die Ordnung wiederherzustellen. Dabei kämpfen sie gegen Menschen, die sich zu feindlichen Fraktionen zusammengeschlossen haben,

PvP in der gesamten Spielwelt

So ist das in The Day Before: Im Survival-MMO könnt überall in der Welt auf andere Spieler treffen. Ihr könnt euch dann entweder verbünden, oder gegenseitig umballern und die Ausrüstung stehlen. Wie PvP exakt funktionieren wird, ist bisher noch nicht bekannt. Apropos Open World, auch hier gibt es Unterschiede.

So ist das in The Division 1 und 2: In den Loot-Shootern beschränkt sich PvP auf die Dark Zones und die eigenen Multiplayer-Modi. in der offenen Welt gibt es keine PvP-Elemente.

Was ist die Dark Zone aus The Division? Dabei handelt es sich um das Aushängeschild des Loot-Shooters. Das sind besonders stark kontaminierte Gebiete, die zu Beginn der Pandemie von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Dort war das Chaos besonders groß. Dafür findet man dort aber besonders wertvollen Loot.

Dieser muss allerdings zunächst aus der Dark Zone extrahiert werden. In den Dark Zones sind PvP und PvE gemischt, man trifft also auf feindliche NPCs und auch auf andere Spieler, bei denen man nie weiß, ob sie einem ans Leder wollen. Ihr müsst also auf euren Loot aufpassen, denn andere Spieler können ihn euch stehlen.

Die Welt von The Day Before ist gefährlicher

So ist das in The Day Before: Im Survival-MMO habt ihr es mit einer größeren Anzahl an Bedrohungen zu tun. Neben den Menschen und den Zombies kann laut den Entwicklern sogar das Wetter tödlich werden. Das soll sich realistisch und unberechenbar verhalten und zudem das Gameplay beeinflussen.

Schnee dämpft eure Schritte beim Schleichen. Stürme sollen in der Regel euren Tod bedeuten, wenn ihr keinen Unterschlupf findet. Das Wetter kann euch also entweder helfen oder das Leben zur Hölle machen.

So ist das in The Division 1 und 2: Dort haben sich die Überlebenden einerseits zu friedlich lebenden Kolonien zusammengeschlossen, andererseits gibt es aber zahlreiche gefährliche Gruppierungen, die das Chaos für sich ausnutzen.

Sie haben sich bewaffnet, organisiert und kämpfen um die Vorherrschaft an den Schauplätzen von The Division 1 und 2. Dementsprechend sind die Menschen gleichzeitig euer Freund und Feind.

In The Division hat das Wetter höchstens für schöne Szenen gesorgt oder mal die Sicht behindert, ansonsten aber kaum Einfluss auf das Gameplay gehabt.

Ihr seid nicht nur in einer Stadt unterwegs

So ist das in The Day Before: Das Survival-MMO führt euch auch aufs Land. Die Spieler besuchen Wälder, verlassene Siedlungen, in die Berge und andere Orte in der Spielwelt. Wie groß das Ganze ausfällt, ist bisher noch nicht bekannt.

Einen ersten Eindruck davon findet ihr im neuesten Trailer, der auch einen weiteren Unterschied zu The Division zeigt:

Einen ersten Eindruck davon findet ihr im neuesten Trailer, der auch einen weiteren Unterschied zu The Division zeigt:

So ist das in The Division: Bis auf einige kleinere Missionen beschränkt sich der Großteil der Spiele auf die Stadtgebiete von New York und Washington D.C. In die Wildnis geht es nicht.

In The Day Before gibt es (funktionierende) Fahrzeuge

So ist das in The Day Before: Viele Infos gibt es noch nicht. In bisherigem Gameplay hat man den oben gezeigten Truck gesehen, offenbar gibt es aber auch größere, gepanzerte Fahrzeuge. Ihr müsst allerdings immer darauf achten, dass ihr genügend Benzin habt.

So ist das in The Division 1 und 2: In The Division ist die Open World zwar voller Autos, Krankenwägen und anderen Fahrzeugen, doch keines davon lässt sich fahren.

The Day Before setzt stärker auf Survival

So ist das in The Day Before: Während The Division kein Survival-Spiel ist und nur in wenigen Dingen einen kleinen Schritt in Richtung Survival macht, setzt The Day Before voll auf solche Mechaniken.

Ihr müsst genügend Nahrung zu euch nehmen, auf die Temperaturen und Kleidung achten und euch vor Verletzungen hüten, denn ihr könnt verbluten. Ob The Day Before ein Hardcore-Survival-Spiel wird, ist bisher nicht ganz klar. Bisheriges Gameplay sieht eher so aus, als wäre es ein Survival-Light.

So ist das in The Division 1 und 2: Die Loot-Shooter an sich sind nicht als Survival-Spiel konzipiert. Zwar gibt es Crafting, das ist aber sehr minimalistisch gehalten. In The Division 1 gibt es noch den Survival-Modus. Dort müssen sich die Spieler ohne ihre eigentliche Ausrüstung durch einen Blizzard in Manhattan kämpfen, nach Nahrung und weiteren Ressourcen suchen.

Keine Level oder unrealistische Zahlen

So ist das in The Day Before: Das Survival-MMO hat kein Level- oder Loot-System. Zwar müsst ihr Ausrüstung sammeln, das kommt aber ohne Seltenheitsstufen und besondere Perks aus. Spieler werden nicht in Leveln aufsteigen können und dadurch auch nicht stärker als andere Spieler mit niedrigeren Leveln sein.

So ist das in The Division 1 und 2: Beide Shooter haben umfangreiche RPG-Mechaniken, in denen ihr Builds bauen und viel Ausrüstung farmen müsst. Von normalen bis exotischen Ausrüstungsteilen gibt es die typischen Seltenheitsstufen mit den jeweiligen Farben. Feinde haben wie in anderen RPGs ebenfalls Lebensbalken und halten ziemlich viel aus.

Wann soll The Day Before erscheinen? Das Survival-MMO ist für das zweite Quartal 2021 angekündigt und soll auf Steam erscheinen. Offenbar soll es später auf auf PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, wie die Entwickler in einem Interview mit wccntech.com angeben.

Was haltet ihr von The Day Before? Interessiert ihr euch für das Spiel oder trifft es nicht euren Geschmack? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Falls ihr euch allgemein für Survival-Spiele interessiert, schaut euch unsere Top-Liste an: Die 25 besten Survival-Games 2021 für PlayStation, Xbox und PC