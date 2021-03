Die europäischen Server des Survival-MMOs Rust sind einem Feuer zum Opfer gefallen. Wie sich jetzt herausstellt, sind die so verlorenen Daten leider unwiederbringlich gelöscht.

Seit einiger Zeit erfreut sich das alte MMO Rust großer Beliebtheit. Heute rauchen die Server des Games aber nicht wegen des starken Andrangs, sondern weil das Datenzentrum brennt.

Das ist passiert: In den Morgenstunden des 10. März 2021 ist ein Feuer im französischen Straßburg, nahe der deutschen Grenze ausgebrochen. Vom Brand sind auch die europäischen Server des Survival MMOs Rust betroffen, die im nun zerstörten Rechenzentrum des Anbieters OVH standen.

Dem Entwickler zufolge sind dadurch gleich 25 EU-Server seit Stunden nicht zu erreichen. Der Brand soll inzwischen unter Kontrolle sein, das MMO kämpft aber nach wie vor mit Server-Problemen (via heise).

Das ist jetzt die Hiobsbotschaft: In einem Update meldete der offizielle Twitter-Account von Rust, dass die durch das Feuer verlorenen Daten nun leider unwiederbringlich gelöscht sind (via Twitter).

So geht’s jetzt mit Rust in Europa weiter

Es gibt auch gute Nachrichten: Ebenfalls auf Twitter kann vermeldet werden, dass jetzt nach und nach wieder EU-Server für Rust online gehen:

So reagieren die Spieler: Auf reddit und den Twitter-Kanal von Rust zeigen sich die User entsetzt. Einige merken aber an, dass der Datenverlust nicht ganz so schlimm sei, da man in Rust eh in bestimmten Abständen serverweite Wipes durchführt und quasi alles wieder auf null setzt.

Was hat es mit dem Rust-Hype auf sich? Anfang 2021 sorgte Rust für eine Art Goldrausch. Schuld waren zahlreiche Streamer und prominente Twitch-Namen, die das Survival-Game für sich entdeckten. Auf speziellen Servern gab es reichlich Drama, aber auch knallharte Action – auch bei uns in Deutschland:

Sexismus-Diskussion überschattet das deutsche Twitch-Event zu Rust

Das katapultierte das Spiel zum neuen Star am Spiele-Himmel – bis das Wikinger-MMO Valheim Rust den Rang ablief. Valheim ist Stand März 2021 das Spiel der Stunde: Valheim erobert Steam – Was macht das Survival-Game so erfolgreich?

Bei dem Feuer in Straßburg sollen neusten Meldungen zufolge übrigens glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen sein.

Seid ihr auch betroffen und klagt nun wohl möglich über den permanenten Datenverlust in Rust? Denkt ihr, dass sich die erst kürzlich erstarke Rust-Community von d m herben Schlag erholen wird? Sagt es uns doch in den Kommentaren.