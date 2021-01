Die deutsche Community auf Twitch hat eine Idee der US-Amerikaner kopiert und einen eigenen Server zum Survival-MMO Rust gestartet. Doch eine Diskussion um einen sexistischen Spruch, „Willst du dich auf mein Gesicht setzen?“, überschattet das Event bislang.

Was ist das für ein Event? Der deutsche Streamer Rumathra hat einen eigenen Rust-Server aufgemacht und viele deutsche Twitch-Streamer eingeladen, dort mit ihm gemeinsam zu spielen.

Wie er selbst sagt, hat er die Idee dazu einfach „von den Amis geklaut“. Rumathra weist seine Fans freundlich darauf hin, dass Twitch Prime kostenlos ist.

Die Idee ist:

Möglichst viele Streamer spielen gemeinsam auf einem Server das Survival-MMO Rust. Gespielt wird täglich von 17 Uhr bis 1 Uhr nachts.

In Rust können sich die Leute gegenseitig umbringen, Intrigen spinnen oder friedlich nebeneinander her spielen, craften und ihren Charakter ausbauen.

In Rust ist es möglich, hartes PvP zu spielen oder friedliches Rollenspiel zu betreiben

Jeder bringt seine Zuschauer mit, dadurch entsteht ein Event-Charakter

die Streamer profitieren davon, weil mehr Leute zuschauen. Es gibt dann mehr Twitch-Prime-Abos, mehr Geld, mehr Follower für alle

Nach diesem Vorbild haben bereits 2 Streamer-Projekte auf Twitch funktioniert und Rust, ein Spiel aus 2013, zum aktuellen Hype-Spiel auf Twitch gemacht. Nun wollten auch die deutschen Twitch-Streamer von dem Hype profitieren.

„Willst du dich auf mein Gesicht setzen?“

Das dominiert bislang die Diskussion: Bereits am ersten Tag gab es einen Vorfall. Die Streamerin Tinkerleo wurde von dem Streamer daannyy gefragt: „Willst du dich auf mein Gesicht setzen?“.

Der Vorfall schlug hohe Wellen. Es brach eine Diskussion aus, die im Wesentlichen zwei Seiten hatte:

Einige nahmen die Streamerin in Schutz. So ein Verhalten ginge wirklich nicht. Das sei sexuelle Belästigung. Man müsse Leuten einen Savespace einräumen; pfleglich und respektvoll miteinander umgehen.

Andere griffen die Streamerin an: Die solle sich nicht so anstellen. Das sei ein Gag. Online spreche man so miteinander. Diese übertriebene Empfindlichkeit mache die Gesellschaft kaputt. „Bald darf man ja gar nix mehr sagen.“

Das ist in der Folge passiert: Der Streamer, der den Spruch brachte, hat sich bei Tinkerleo entschuldigt. Er wurde für einen Tag von dem Rust-Server gebannt.

Das „Willst du dich auf mein Gesicht setzen“ wurde zum Meme, das als Gag weiter verbreitet wurde.

Die Twitch-Streamerin Shurjoka hat sich von dem Projekt zurückgezogen: Sie sagte, da würden Leute gezielt vom Server weggemobbt werden. Jeder, der sich zu dem Thema äußere, werde vom „Bodensatz des Internets“ angemacht. Sie wolle sich das nicht mehr antun (via twitter).

Ich komme einfach nicht aus meiner Haut raus und ich will das an dieser Stelle auch gar nicht. Das was Tinker passiert ist, war unangenehm und unangebracht. Das was seitdem auf Twitter, YouTube, Twitch und Instagram bei ihr und jedem abgeht, der sich dazu geäußert hat, ist der Bodensatz des Internets und es ekelt mich so dermaßen vor den ganzen Streamern die sich darin suhlen und daran aufgeilen. Ich dachte, dass der Drops gelutscht ist, nachdem die Entschuldigung auf Twitter [von Dany] raus war, aber die Hass-Welle hatte da erst richtig begonnen und seitdem springen immer mehr Streamer auf den „Meme-Train“ auf und die Kommentarspalten werden geflutet von Trollen und anonymen Ekelpaketen die „Setz dich doch auf mein Gesicht“ spammen. Auszug aus dem Statement von Shurjoka

Sie fordert Streamer auf, sich einzumischen, wenn Unrecht passiert. Denn oft würden die „coolen Leute einfach wegschauen.“

Vor allem der deutsche Streamer, „Hand of Blood“, ist im Zentrum des Konflikts. Er hatte die Streamerin verteidigt und sich damit einige Hass-Kommentare eingehandelt. Er sagt, ein Trollnetzwerk sei auf ihn aufmerksam geworden.

Der größte deutsche Streamer MontanaBlack hat angekündigt, nun auch Rust zu spielen und ironisch jeden weiblichen Mitspieler eingeladen, sich doch auf sein Gesicht zu setzen.

Das steckt dahinter: Man sieht, dass Leute wie MontanaBlack das als Gag sehen und sich nichts dabei denken. Andere, die konkret von Sexismus betroffen sind, nehmen solche Sprüche aber ernst und fühlen sich durch solche Sätze ausgegrenzt, verletzt und gemobbt.

Dass dann noch über die Reaktion gespottet wird, macht die Sache nur schlimmer.

Es ist für Twitch-Streamerinnen ein Zeichen, dass dieses Rust-Event nichts für sie ist, sondern nur für „die Jungs“ und deren Communitys. Streamer, die sich auf die Seite der Frauen stellen, werden zum Teil wirklich eklig angegriffen.

Das ist kein rein deutsches Phänomen: Es ist in Teilen des Gamings und im Live-Streaming eine frauenfeindliche Grundtendenz zu beobachten, die sich immer wieder Bahn bricht. Die Plattform-Betreiber und viele Streamer gehen dagegen vor, aber es ist mühsam. Wie die Streamerin Shurjoka schreibt, schauen dann „viele der coolen Leute einfach weg“, weil sie wissen, was da für ein unangenehmer Rattenschwanz an Problemen und Diskussionen dranhängt.

Das ist das Problem, das auch Twitch vor kurzem anging, als man Begriffe wie „Simp“ verbat.

Gerade der größte deutsche Twitch-Streamer MontanaBlack war bereits häufiger im Zentrum von Sexismus-Diskussion. Der hat sich einen Bann eingehandelt, nachdem er sich im Urlaub auf Malta danebenbenommen hatte:

