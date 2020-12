Twitch verbietet 3 Wörter, die viele gar nicht schlimm finden

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wie möchte Twitch die Änderung umsetzen? In einer Antwort auf den Beitrag von Rod Breslau erklärte Twitch, dass die reine Nutzung dieser Worte nicht verboten ist. „Virgin“ kann also weiterhin geschrieben werden und führt nicht automatisch zu einer Sperre.

Twitch steht zudem in der Kritik, weil die Probleme um Musik-Copyright noch immer nicht gelöst sind . Viele Streamer sind auch deshalb sauer auf die Plattform und finden in den neuen Anpassungen nur einen weiteren Grund, um gegen Twitch zu wettern.

Warum gehören die Begriffe dazu? Viele der Streamer sehen in den Begriffen eher Sticheleien unter Freunden und keine Beleidigung, die auf das Sexualverhalten dieser eingeht. Viele Menschen, die sich oder andere als „Virgin“ bezeichnen, haben einen Partner und sogar Kinder, was ausschließt, dass es sich tatsächlich um Jungfrauen handelt.

Was sagen die Streamer genau? Der Streamer NICKMERCS (Titelbild) gehört zum FaZe-Clan und hat über 4,8 Millionen Follower auf Twitch. In einem Tweet erklärt dieser, dass es für ihn dazu gehört, gegen seine Freunde beim Zocken zu sticheln:

Was sind das für Worte? Als Simps werden Männer bezeichnet, die einer Streamerin oder Content-Creatorin fast schön hörig sind. Sie möchten ihre Aufmerksamkeit erreichen und erträumen sich eine Zukunft mit ihr. Virgin wiederum ist das englische Wort für Jungfrau und wird häufig in einem negativen Kontext gebraucht, um jemanden als Person darzustellen, die „keinen Partner abbekommt“. Als Incels bezeichnet sich eine Kultur von heterosexuellen Männern, die unfreiwillig keinen Sex haben, aber der Meinung sind, dass ihnen Sex eigentlich zusteht. Das Wort entstand aus den Begriffen „involuntary“ (unfreiwillig) und „celibate“ (ledig / Junggeselle).

